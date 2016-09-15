﻿«البنيان المرصوص» يعلن التصدي لهجوم شنه تنظيم «الدولة الإسلامية» جنوبي سرت والإفراج عن هنديين كانا مختطفين في ليبيا

عواصم – وكالات: أعلن محمد الغصري، المتحدث باسم قوات عملية «البنيان المرصوص» التابعة لحكومة الوفاق الليبية، أمس الخميس، تصدي قواتهم لهجوم نفذته عناصر تابعة لتنظيم الدولة الاسلامية الإرهابي في مدينة سرت، شمال وسط البلاد.

وأوضح المتحدث ، أن «عناصر تابعة لداعش تسللت من طرقات الصحراء جنوب غربي سرت، مساء أمس، قبل أن تتمكن من السيطرة على إحدى بوابات التفتيش». وتابع المصدر قائلًا «لكن قوات البنيان المرصوص، تمكنت بمساعدة الأهالي من دحر عناصر داعش، واستعادت السيطرة على المنطقة بعد اشتباكات دامت حتى الساعات الأولى من صباح أمس «. ولفت أن عنصرين تابعين لعملية البنيان المرصوص قضوا في التصدي للهجوم بواسطة سيارتين مفخختين خلال الهجوم.

وعن أنباء إطلاق تنظيم الدولة الإسلامية لسراح عدد من المعتقلين لديه ، قال الغصري»هناك ستة مدنيين أطلق داعش سراحهم من بينهم اثنان من الجنسيات الأجنبية» لافتاً الى أن المعلومات التي أدلى بها المفرج عنهم تفيد بوجود أكثر من سبعين معتقلاً من المدنيين لدى التنظيم».

وكانت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج أعلنت أمس الخميس الإفراج عن مدرسين هنديين اختطفهما ‏مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية «داعش « في ليبيا في تموز/يوليو 2015 .‏ وكتبت سواراج على صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي «إنني سعيدة بأن أخبركم أنه تم إنقاذ تي جوبالاكرشنا ‏وسي بالارامكشان اللذين تم اختطافهما منذ 29 تموز/يوليو 2015 في ليبيا». وكان جوبالاكرشنا الذي يقيم في ولاية اندرا ‏براديش، وبالارامكشان الذي يقيم في ولاية تيلانجانا يعملان في جامعة في سيرت شمال ليبيا.‏

وكان قد جرى اختطافهما من قبل مجموعة مسلحة تدين بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية عند نقطة تفتيش، على بعد 50 كيلومتراً من ‏سيرت أثناء محاولتهما الوصول لمطار طرابلس. ويذكر أن اثنين من زملائهما الهنود كان قد تم اختطافهما في الوقت نفسه‏،جرى إنقاذهما بعد أيام من الاختطاف.‏

وأطلقت قوات تابعة للمجلس الرئاسي في ليبيا في أيار / مايو الماضي، عملية سميت «البنيان المرصوص» بهدف إنهاء سيطرة التنظيم على سرت، عبر ثلاثة محاور هي: (أجدابيا – سرت) و(الجفرة – سرت) و(مصراتة – سرت)، وتمكنت القوات من محاصرة التنظيم في مساحة ضيقة، وتكبيده خسائر فادحة في الآليات والأفراد.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، حققت قوات العملية تقدماً كبيراً في المدينة، باستعادتها أكثر من مقر أبرزها مجمع قاعات «واغادوغو» الحكومي، الواقع في قلب المدينة، والذي اتخذه التنظيم مقرا لقيادته، إلى جانب تحرير مستشفى «ابن سينا» القريب من المجمع، ومصرف متاخم له.