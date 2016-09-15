﻿كوبلر يحذر من أن 235 ألف مهاجر مستعدون للتوجه من ليبيا إلى إيطاليا

روما – طرابلس – وكالات: حذر مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر في مقابلة نشرت أمس الخميس من ان هناك حوالي 235 الف مهاجر في ليبيا مستعدون للتوجه الى ايطاليا عندما تسنح لهم الفرصة. فيما اعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الخميس عن رفع حالة «القوة القاهرة» عن موانئ رئيسية في منطقة الهلال النفطي واستئناف تصدير النفط. حيث قال مسؤول في ميناء راس لانوف الليبي إن ناقلة وصلت إلى الميناء الخميس لتحميل أكثر من 600 ألف برميل من ‏النفط الخام لتصبح الأولى التي ترسو بالميناء منذ 2014 على الأقل.‏

فقد قال كوبلر في المقابلة التي نشرتها صحيفة «لاستامبا» الإيطالية انه «على لوائحنا هناك 235 الف مهاجر ينتظرون الفرصة المناسبة للتوجه الى ايطاليا وسيفعلون ذلك». واضاف ان «تعزيز الامن هو اهم قضية حالياً. اذا كان لدينا جيش قوي وموحد، وليس مشتتاً، فان مخاطر الارهاب والاتجار بالبشر ستنتهي».

وافادت ارقام نشرتها وزارة الداخلية الإيطالية الاربعاء ان عدد المهاجرين الذين قدموا الى ايطاليا عبر المتوسط منذ بداية العام بلغ 128 الفاً و397 شخصاً، بزيادة 5,15 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2015. وتشعر الأسرة الدولية بالقلق حالياً من مخاطر حرب أهلية بين قوات حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في طرابلس والمدعومة من الأمم المتحدة وقوات الحكومة الموازية في الشرق. ويقود المشير خليفة حفتر قوات هذه الحكومة الموازية التي سيطرت مؤخراً على مرافئ نفطية مهمة.

وقال كوبلر ان هذا الهجوم للقوات التي يقودها حفتر «يثير قلقاً كبيراً»، معبراً عن استعداده للقاء المشير حفتر للبحث عن حل يسمح بانشاء جيش ليبي موحد. واضاف ان «الأوضاع العسكرية المتوترة (بين الحكومتين الليبيتين) قائمة ولا يمكننا انكار ذلك. لكن ليبيا تحتاج الى حوار واستقرار ووحدة». وتابع «اتصلت بالمشير حفتر وانا مستعد للقائه لايجاد حل يسمح بتشكيل جيش واحد لنكافح معاً الارهاب ونحمي النفط»، مؤكداً ان «النفط ملك لكل الليبيين وليس لجزء منهم فقط».

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الخميس رفع حالة «القوة القاهرة» عن موانئ رئيسية في منطقة ‏الهلال النفطي في الشرق، في خطوة تفتح الباب امام استئناف التصدير بشكل قانوني من هذه الموانئ.‏ وأوضحت المؤسسة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أمس أن رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله زار أمس ميناء ‏الزويتينة وتم استلام الموانئ من الجيش الوطني الليبي التابع لمجلس النواب.‏

وأضاف أن «فرق التقييم الفنية التابعة للمؤسسة ذكرت في تقريرها أن ميناءي الزويتينة والبريقة في حالة جيدة وأن ميناءي ‏رأس لانوف والسدرة لم يتعرضا إلى أضرار إضافية خلال الأحداث الأخيرة».‏

وأشار إلى أنه، بناء على ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة عن جميع موانئ الهلال النفطي وأنها ‏ستستأنف الصادرات على الفور من ميناءي الزويتينة ورأس لانوف وستتواصل كما كانت سابقاً من ميناء البريقة. وقال إنه ‏سيتم استئناف التصدير من ميناء السدرة في أقرب وقت ممكن.‏

وحالة «القوة القاهرة»، حسب تعريف المؤسسة النفطية، هي «الحماية التي يوفرها القانون ضد الالتزامات والمسؤولية ‏‏القانونية الناشئة عن توقف أداء العقود نتيجة أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد». وأعلنت حالة «القوة القاهرة» على ‏‏ميناءي السدرة ورأس لانوف في 14 كانون/الثاني 2014، وعلى ميناء الزويتينة في 3 تشرين الاول/نوفمبر 2015، بينما لم ‏‏يتم اعلانها على ميناء البريقة.‏

وأشاد صنع الله «بالقادة والسياسيين الليبيين الذين فضلوا خيار الوحدة للتراب الليبي في هذا المنعطف الخطير… والتطورات ‏التي حدثت يومي الأحد والاثنين الماضيين كان يمكن أن تتصاعد بحدوث عواقب وخيمة على وطننا وصناعتنا النفطية».‏

ويأتي هذا القرار بعيد سيطرة قوات مناهضة لحكومة الوفاق الوطني يقودها المشير خليفة حفتر على الموانئ ثم تسليم ‏‏ادارتها الى المؤسسة. وتتبع المؤسسة الوطنية للنفط حكومة الوفاق الوطني، لكنها تؤكد ايضا انها تتبع سلطة البرلمان ‏‏المنتخب الذي يدعم القوات التي يقودها حفتر ولم يعط ثقته لحكومة الوفاق.‏

وكان الجيش الليبي التابع للحكومة المنبثقة عن مجلس النواب قد بسط سيطرته على منطقة الهلال النفطي، ودعا على الفور ‏المؤسسة الوطنية للنفط إلى استلامها ومباشرة التصدير.‏

في غضون ذلك، أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، وهي شركة تشغيل ليبية مملوكة بالكامل للدولة الليبية ومقرها مدينة ‏بنغازي، أنها بدأت ضخ النفط من حقل النافورة إلى ميناء الزويتينة النفطي. ‏وقال المتحدث باسم الشركة عمران الزوي إن الشركة بدأت ضح 40 ألف برميل من حقل النافورة إلى ميناء الزويتينة ‏النفطي بعد تلقي إخطار من مؤسسة النفط بأن الميناء مستعد للتشغيل، موضحا أن شركته لا علم لديها بالموعد الدقيق لبدء ‏التصدير لكونه ليس مسؤوليتها.‏

ومبدئياً، يفترض ان تذهب الأموال التي تدفع مقابل النفط الى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الذي يتبع سلطة الحكومة ‏المعترف بها دولياً بعد ان تدفع الشركات التي تشتري النفط الليبي ثمنه للمصرف الليبي الخارجي الذي يملك فروعاً في دول ‏عدة، ثم يقوم هذا المصرف الحكومي بتحويل الاموال الى المصرف المركزي في العاصمة. لكن سيطرة القوات التي يقودها ‏حفتر على الموانئ تعني ان بامكان هذه القوات التحكم بمصير عمليات التصدير عبر إقفال الموانئ وإعادة فتحها وفق ما ‏ترتئيه.‏

في موازاة ذلك، يرفض المجتمع الدولي خروج النفط من ليبيا تحت مظلة قوات تتبع سلطة غير معترف بها، الإ انه قد يجد ‏نفسه مضطراً للقبول بذلك في حال بقيت الأموال تتدفق في المصرف المركزي. ‏ومنذ انتفاضة العام 2011 والإطاحة بنظام معمر القذافي، يعيش قطاع النفط الليبي تراجعاً مستمراً، وأصبحت ليبياً، أغنى ‏دول افريقيا بالنفط مع احتياطي يبلغ 48 مليار برميل، أقل دول منظمة «اوبك» إنتاجاً في العام 2015.‏وتتوقع المؤسسة الوطنية للنفط رفع الانتاج الى 600 الف برميل يومياً في غضون أربعة أسابيع والى 900 الف برميل ‏يومياً بحلول نهاية هذا العام، علما ان الانتاج يبلغ حالياً حوالى 290 الف برميل.‏