﻿المركزي السويسري يواصل اتباع سياسة التيسير النقدي لكبح الفرنك

زيورخ – رويترز: تجاهل البنك المركزي السويسري الانتقادات الموجهة لأسعار فائدته السلبية، وتمسك بسياسته النقدية شديدة التيسير وتدخلاته في سوق العملة، في ظل الضبابية الاقتصادية «الكبيرة» في أوروبا.

وقال البنك الوطني السويسري أمس الخميس انه يتوقع نموا متواضعا للاقتصاد العالمي، لكن مع بقاء مخاطر كبرى وخصوصا عقب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو/حزيران.

وأضاف البنك أنه يتوقع نمو الاقتصاد السويسري، الذي تقوده الصادرات، بنسبة 1.5 في المئة في 2016، أي عند الحد الأعلى لنطاق توقعاته الصادرة في يونيو/حزيران الذي تراوح بين واحد و1.5 في المئة. اما بالنسبة للنمو فقد قال البنك «من المرجح أن يكون أكثر تواضعا من النصف الأول وهو ما يرجع لأسباب منها الضعف المؤقت للنمو في أوروبا».

وأبقى المركزي السويسري على نطاقه المستهدف لسعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور) لأجل ثلاثة أشهر عند -1.25 إلى -0.25 في المئة، مثلما توقع الاقتصاديون في استطلاع لرويترز. وأبقى البنك أيضا على سعر الفائدة على الودائع النقدية عند 0.75 في المئة كالمتوقع.

كانت سياسة أسعار الفائدة السلبية والتدخل في سوق العملة المحور الرئيسي لاستراتيجية البنك المركزي السويسري، الرامية لتقليص الطلب على الفرنك منذ تخليه عن السقف المحدد لسعر صرف العملة السويسرية أمام اليورو في يناير/كانون الثاني 2015.

وقال توماس جوردان، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني السويسري، لشبكة «إس.آر.إاف» السويسرية «لا نعلق على تدخلاتنا. من الواضح أن الفرنك مازال مقوما بأعلى من قيمته الحقيقية، وذلك هو السبب في أننا نبقي على سياستنا النقدية التوسعية. سياستنا النقدية تهدف إلى تخفيف الضغط على الفرنك.»

ولم يطرأ تغير يذكر على الفرنك أمام العملة الأوروبية الموحدة ليستقر عند نحو 1.0950 فرنك لليورو بعد إعلان البنك المركزي.