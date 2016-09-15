﻿المركزي البريطاني يلمح إلى خفض جديد في سعر الفائدة

لندن – رويترز: قال بنك انكلترا المركزي انه مازال من المرجح خفض أسعار الفائدة إلى ما يزيد على الصفر بقليل، في وقت لاحق من العام الحالي، رغم أن التأثير الأولي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون أقل شدة عما توقع البنك في الشهر الماضي.

وقال البنك أمس الخميس ان صناع السياسات التسعة وافقوا بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة عند مستواه المتدني القياسي 0.25 في المئة، وهو أقل مستوى لسعر الفائدة في تاريخ البنك الذي تأسس قبل 322 عاما.

وصوتوا بالموافقة على الإبقاء على هدف برنامج البنك لشراء السندات عند 435 مليار جنيه استرليني، ومواصلة الخطة الجديدة لشراء ما يصل إلى عشرة مليارات استرليني من سندات الشركات.

وقال اثنان منهم عارضا في الشهر الماضي التوسع في برنامج الحكومة لشراء السندات انهما مازالا يعتقدان ان التوسع ليس ضروريا، لكنهما صوتا بالموافقة على القرار مع زملائهما لأن رفض القرار الآن سيثير الكثير من الاضطرابات.

وفي الشهر الماضي ساعد بنك إنكلترا الاقتصاد البريطاني على التكيف مع صدمة تصويت الخروج من الاتحاد الأوروبي بحزمة حوافز بنطاق لم تشهده بريطانيا منذ ذروة الأزمة المالية العالمية.

لكن منذ أغسطس/آب أظهرت سلسلة من المؤشرات أن الاقتصاد ينفض عن نفسه التأثير الأولي للخروج البريطاني مما فاجأ البنك ، غير أن الاقتصاد يظل بصدد تباطؤ حاد.