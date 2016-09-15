﻿بريطانيا توافق على قيام شركة فرنسية مدعومة بأموال صينية ببناء محطة نووية لتوليد الكهرباء في جنوب غرب إنكلترا

لندن – رويترز: أعطت بريطانيا الضوء الأخضر أمس الخميس لمشروع بناء محطة للطاقة النووية بقيمة 24 مليار دولار، لتنهي حالة عدم التيقن، التي استمرت أسابيع وتسببت في توتر العلاقات مع الصين وفرنسا، لكنها لمحت أيضا بأنها ستسلك نهجا أكثر حذرا في الاستثمار الأجنبي في مشروعات البنية التحتية الحيوية.

وقالت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة تيريزا ماي انها ستمضي قدما في تنفيذ مشروع «هينكلي بوينت سي» في جنوب غرب إنكلترا، ووافقت على خطة شركة المرافق الفرنسية «إي.دي.إف» لبناء أول مفاعل نووي في بريطانيا منذ عقود بدعم مالي صيني قيمته ثمانية مليارات دولار.

كما وضعت الحكومة سياسة جديدة للاستثمار تهدف لمنحها سيطرة أكبر في الاتفاقات المستقبلية، عندما تشارك دول أجنبية في شراء حصص في مشروعات «بنية تحتية حيوية».

وصارت ماي رئيسة للوزراء بعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو/حزيران. وصدمت ماي المستثمرين بتعليق المشروع النووي في يوليو/تموز قبل ساعات من الموعد المقرر لتوقيع العقد، وقالت انها تحتاج لبعض الوقت لتقييم جميع جوانب المشروع بما في ذلك اعتبارات الأمن القومي. وأمس قال وزير الأعمال البريطاني، غريغ كلارك، في بيان «بعد مراجعة شاملة لمشروع هينكلي بوينت سي المقترح سنطرح سلسلة إجراءات لتعزيز الأمن وضمان عدم انتقال المشروع لجهة أخرى دون موافقة الحكومة.»

وأضاف «بناء عليه قررنا المضي قدما في مشروع أول محطة جديدة للطاقة النووية خلال جيل.»

وقالت الحكومة انها ستكون قادرة على وقف بيع الحصة المسيطرة للشركة الفرنسية قبل أو بعد استكمال المشروع، في إطار الضمانات الجديدة. وقالت الشركة انها اتفقت مع الحكومة على الاحتفاظ بالسيطرة على المشروع.

وقال جان برنار ليفي، الرئيس التنفيذي لشركة «إي.دي.إف» الفرنسية، خلال مؤتمر صحافي إن الشركة لا تعتزم التخلي عن حصتها المسيطرة في مشروع هينكلي بوينت.

وأضاف أن من الممكن إدخال المزيد من التغييرات على حصة الشركة في المشروع التي تبلغ 66 في المئة، لكن ترتيبات المشروع تعني أن حصة الشركة ستظل فوق 50 في المئة. ورحبت شركة «إي.دي.إف» الفرنسية والمؤسسة العامة الصينية للطاقة النووية -المستثمر الصيني الذي تدعمه الحكومة في المشروع- ودوائر أعمال بقرار تنفيذ المشروع.

وقالت المؤسسة الصينية في بيان «نحن سعداء جدا بموافقة الحكومة البريطانية على المشروع»، مضيفة أنها ستعمل الآن مع الشركة الفرنسية وفقا للخطة الموضوعة من أجل توفير مصدر طاقة نظيف وآمن وموثوق ومستدام لبريطانيا.

وسيوفر المفاعلان النوويان في هينكلي بوينت في جنوب غرب إنكلترا نحو سبعة في المئة من احتياجات بريطانيا من الكهرباء، بما يساعد في سد فجوة الإمدادات حيث من المقرر إغلاق المحطات التي تعمل بالفحم في البلاد بحلول عام 2025.

ويخفف قرار تنفيذ المشروع المخاوف من أن تغلق ماي الباب في وجه الاستثمارات الأجنبية خاصة الآتية من الصين التي تتبنى خططا لاستثمار المليارات في البنية التحتية البريطانية.