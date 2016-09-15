﻿البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يواجه أزمة في توفير الأموال اللازمة لنفقات الميزانية ومعاشات التقاعد

القدس – رام الله – «القدس العربي» – وكالات: قال البنك الدولي أمس الخميس ان المساعدات الأجنبية للسلطة الفلسطينية هبطت بنحو 50 في المئة في السنوات الثلاث الأخيرة، وهو ما يفرض ضغوطا شديدة على الميزانية ويضع نظام المعاشات على شفا الانهيار.

ونجحت السلطة الفلسطينية، برئاسة محمود عباس، بدرجة كبيرة في خفض العجز على مدى السنوات العشر الأخيرة، حيث تمكنت من خفضه 15 نقطة مئوية إلى عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن المساعدات المالية الخارجية تراجعت بوتيرة أسرع.

وفي 2013 قدم المانحون الدوليون – لاسيما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة – مساعدات مباشرة لدعم الميزانية بلغت نحو 1.3 مليار دولار. لكن في العام الحالي من المتوقع أن يقل هذا الرقم عن 700 مليون دولار، بما يتسبب في فجوة تمويلية كبيرة.

وقالت مارينا ويس، مديرة مكتب الضفة الغربية وقطاع غزة في البنك الدولي «آفاق الاقتصاد الفلسطيني تبعث على القلق، وما لذلك من تداعيات وانعكاسات خطيرة على الدخل والفرص والرفاه. سوف يؤثر ذلك ليس فقط على قدرات السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات لمواطنيها، بل قد يؤدي أيضا إلى مشكلات اقتصادية أوسع وزعزعة الاستقرار.»

وبشكل عام من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الفلسطيني بنحو 3.5 في المئة في الأعوام المقبلة. لكن الآفاق تختلف اختلافا كبيرا بين الضفة الغربية – التي تتخذها السلطة الفلسطينية مقرا لها – وقطاع غزة الساحلي المحاصر الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ 2007. ويبلغ معدل البطالة في غزة 42 في المئة. ويكافح القطاع لإعادة البناء بعد حرب مع إسرائيل استمرت شهرا في 2014. ولم يتم الوفاء بكثير من تعهدات المساعدات.

وعلى النقيض يبلغ معدل البطالة في الضفة الغربية 18 في المئة، وتبلي السلطة الفلسطينية بلاء حسنا في إدارة الإنفاق وجني إيرادات أضافية من الرسوم والضرائب.

غير أن المشكلة الخطيرة تظل متمثلة في الفجوة التمويلية. وذكر البنك الدولي أن السلطة الفلسطينية تقترب من الحد الأقصى الذي حدده البنك المركزي للاقتراض من البنوك المحلية، وربما تلجأ إلى تأخير أموال المعاشات ومستحقات موردي القطاع الخاص لسد الفجوة.

وقال البنك في أحدث تقارير المراقبة «تبلغ المتأخرات المستحقة لنظام المعاشات 1.6 مليار دولار ويهدد ذلك جدوى هذا النظام بأكمله.»

وتابع «تبلغ المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص حاليا 590 مليون دولار، وهو ما يضغط بشدة على قدرة القطاع على العمل بالشكل المعتاد ويضر الاقتصاد.»

وقال البنك الدولي ان السبيل الوحيد لتفادي حدوث مشكلات اقتصادية أوسع لنحو 4.8 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة يتمثل في زيادة المانحين الأجانب للمساعدات وتعويض التراجع في الدعم. ودعا البنك أيضا الحكومة الإسرائيلية -التي تقوم بتحصيل كثير من الضرائب والرسوم نيابة عن الفلسطينيين- إلى البحث عن وسائل لتقليص خسائر المالية العامة، وتحويل مزيد من الإيرادات إلى السلطة الفلسطينية.

واوضح ان «بطء النمو الاقتصادي لفترة طويلة أدَّى إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة مع ركود متوسط دخل المواطن. ولن يتمكَّن الاقتصاد من إطلاق كامل طاقاته وإمكانياته مع غياب تسوية سلمية، بيد أن اتخاذ خطوات جادة قد يحول دون زيادة التدهور».

وأضاف انه على الرغم من «الجهود الباهرة» التي بذلتها السلطة الفلسطينية «لضبط أوضاع المالية العامة على مر السنين، فإن وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية ما زال ضعيفا، إذ تبلغ فجوة التمويل المتوقعة 600 مليون دولار لعام 2016».

واوضح تقرير البنك الدولي ان «الوضع الحرج حاليا يتطلب جهودا متجدِّدةً من جانب المانحين والسلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية».

وشدد التقرير على انه «بالتوازي مع زيادة الدعم المُقدَّم من المانحين، فإن من الضروري الآن تحفيز جهود السلطة الفلسطينية للإصلاح لضمان تحسين القدرة على المنافسة واستدامة المالية العامة للاقتصاد الفلسطيني بمرور الوقت». كما طالب الحكومة الاسرائيلية بأن تتخذ «إجراءات لدعم نشاط القطاع الخاص الفلسطيني ورفع مستويات توظيف الفلسطينيين»، مؤكدا ان مثل هذه الاجراءات «تساعد على التخفيف من شدة الركود الاقتصادي». ولفت التقرير إلى ان «مساعدات المانحين لا تزال ضرورية لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة. ومن بين 3.5 مليار دولار مجموع تعهُّدات مؤتمر القاهرة لإعادة بناء غزة (2014-2017)، تم صرف 46 في المئة» منها فقط، مطالبا «الجهات المانحة الوفاء بارتباطاتها وترتيب أولوية النفقات وفقا لتقييم الاحتياجات»، مذكرا بأنه «منذ حصار عام 2007 تجاوزت خسائر إجمالي الناتج المحلي في غزة 50 في المئة».

وقالت مارينا ويس انه في قطاع غزة المحاصر «يعاني أكثر من 70 ألف شخص من التشرُّد الداخلي لفترة طويلة»، مشيرة إلى انه من أصل 11 ألف وحدة سكنية دمِّرت تماما في الحرب اعيد بناء حوالي 11 في المئة فقط، في حين لا يزال نحو 50 في المئة من المنازل المُدمَّرة تدميرا جزئيا وشديدا بحاجة إلى ترميمات».

وأضافت ان «الوضع في غزة مصدر لقلق بالغ، والظروف اللازمة للنمو الاقتصادي المستدام لفترة ما بعد إعادة الإعمار لم تتوفر بعد».

وأوضح البنك انه سيقدم «نتائج تقريره الاقتصادي إلى لجنة الارتباط الخاصة، وذلك خلال اجتماعها الخاص بالمعونات الإنمائية للشعب الفلسطيني والذي يُعقد في نيويورك يوم 19 سبتمبر/أيلول 2016».