﻿سيميوني يقلص مدة تعاقده مع أتلتيكو مدريد!

مدريد – د ب أ: كشفت وسائل إعلام أسبانية أن دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد توصل قبل وقت طويل لاتفاق مع إدارة ناديه لتقليص مدة عقده حتى ينتهي في 2018 بدلا من 2020. وذكرت صحيفة «ماركا» أنه ليس من المعتاد في عالم كرة القدم تقليص مدد التعاقدات المستقرة، لكن القرار المشترك بين إدارة أتلتيكو وسيميوني جاء بعد الشكوك، التي انتابت المدرب الأرجنتيني بشأن استمراره في قيادة الفريق بعد خسارته لنهائي دوري أبطال أوروبا الأخيرة. وأضافت أن سيميوني مدد تعاقده مع أتلتيكو ثلاثة مواسم قبل عام ونصف العام، حيث أن عقده القديم كان سينتهي في 2017. وبناء على هذا التمديد أعد أتلتيكو خططا ومشاريع كبيرة تتعلق بمستقبل الفريق، من ضمنها شراء لاعبين جدد يشكلون القوام الرئيسي للفريق في الوقت الراهن، بالإضافة إلى تجديد عقود آخرين. يذكر أن سيميوني بدأ مشواره مع أتلتيكو في 2011.

غريزمان لا يحتاج إلى وكيل أعمال!

باريس – د ب أ: أفادت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن النجم الفرنسي أنطونيو غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، وأحد أبرز اللاعبين في الوقت الراهن، سيتولى في المستقبل إدارة شؤونه التعاقدية بنفسه بعدما قرر الانفصال عن وكيل أعماله. ومدد أتلتيكو عقد النجم الفرنسي، الذي تبلغ قيمته السوقية حاليا 80 مليون يورو، ليصبح سادس أغلى لاعب في العالم، حتى عام 2021، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في «يورو 2016»، التي فاز فيها بلقبي أفضل لاعب والهداف، رغم سقوط فرنسا في المباراة النهائية. ورفع النادي الأسباني قيمة الشرط الجزائي في عقد غريزمان إلى 100 مليون يورو، ورفض عروض شراء بمبالغ قريبة من هذا المبلغ، معتمدا على قرار اللاعب المكوث مع الفريق، بعدما قال في وقت سابق: «طالما بقي سيميوني فلا أرغب في الرحيل». وقال غريزمان: «سأدير شؤوني بدون وكيل أعمال، لكنني سأستمع دائما لنصائح والدي ومستشاري ايريك اولاتس». يذكر أن أولاتس هو من اكتشف موهبة غريزمان عندما كان في الرابعة عشرة من عمره وذهب به إلى ريال سوسيداد، الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية.

دي كانيو يفقد عمله كمقدم برامج بسبب وشم فاشي!

روما – د ب أ: قررت شبكة «سكاي سبورت» التلفزيونية تعليق عمل المعلق والمدرب الإيطالي باولو دي كانيو مع القناة عقب ظهوره بوشم فاشي خلال محادثة عبر الفيديو، حسب تقارير إعلامية إيطالية. وارتدى دي كانيو، مدرب سندرلاند الانكليزي السابق الذي بدأ تقديم برنامج تلفزيوني بالمحطة الإيطالية مطلع الشهر الجاري، قميصا ذا أكمام قصيرة أظهر وشما على ذراعه يحمل كلمة «دوكس» التي ترمز إلى الزعيم الفاشي الراحل بنيتو موسوليني. ونقل عن جاك راينود، نائب رئيس محطة «سكاي سبورت»، قوله: «كان من الخطأ أن يظهر بتلك الصورة، ارتكبنا شيئا خاطئا». وتابع: «نعتذر إذا أذى هذا مشاعر بعض الناس، بعد التحدث مع باولو، اتفقنا على وقف تعاوننا، رغم كفاءته المهنية». وسبق لدي كانيو (48 عاما) أن قدم التحية الفاشية في عدة مناسبات حين درب لاتسيو الإيطالي عام 2005، ما عرضه للإيقاف وتغريمه ماليا. وأعلن أن ايماءته لم تكن سياسية. وأثار تعيين دي كانيو مدربا لسندرلاند عام 2013 الجدل، حيث تسبب في تقدم ديفيد ميليباند، رئيس مجلس إدارة النادي وشقيق إيد ميليباند زعيم حزب العمال البريطاني السابق، باستقالته.

إيقاف حارس الترجي التونسي بسبب قضية مخدرات

تونس – د ب أ: ذكرت تقارير إعلامية أن الأمن أوقف حارس الترجي التونسي سامي هلال في مطار قرطاج الدولي في قضية مخدرات. وأوقف الحارس فور وصوله لمطار قرطاج مساء الأربعاء من مدينة مراكش المغربية حيث كان يقيم منذ أكثر من عام. وأفاد مصدر أن اللاعب كان متحصنا بالفرار بسبب صدور برقية تفتيش ضده على خلفية تورطه في قضية مخدرات. وكان الاتحاد التونسي أعلن في وقت سابق إيقافه عن مزاولة النشاط الرياضي لعامين لسقوطه في اختبار المنشطات بعد مباراة فريقه الترجي أمام حمام الأنف في كأس تونس في آب/ أغسطس 2015. وتنتهي عقوبة الإيقاف في 28 أيلول/ سبتمبر 2017. ويتوقع أن يمثل اللاعب أمام القضاء اليوم.

الصفاقسي يضم الغاني ستيفان نياركو

تونس – د ب أ: أعلن نادي الصفاقسي التونسي عن ضم اللاعب الغاني الشاب ستيفان نياركو (20 عاما) نجم منتخب غانا للشباب بعقد يمتد لثلاث سنوات. وأفاد النادي، على موقعه الرسمي، ضم اللاعب قادما من أشانتي كوتوكو الغاني. ويلعب نياركو في مركز خط الوسط المهاجم وسيكون بديلا لمحمد علي بن منصر الذي انتقل للترجي التونسي.