﻿موراي ودل بوترو يصطدمان في قبل نهائي كأس ديفيز للتنس

باريس – د ب أ: أسفرت قرعة الدور قبل النهائي لكأس ديفيز للتنس، عن اصطدام أندي موراي وخوان مارتن دل بوترو اليوم في أولى مباريات هذه الجولة بين بريطانيا والأرجنتين.

وفاجأ دانيل أورسانيك، قائد الفريق الأرجنتيني بوضع اللاعب جويدو بيا على صدارة ترتيب لاعبي فريقه، ما يعني اصطدام دل بوترو، الذي جاء في المركز الثاني، بموراي، اللاعب الأفضل في الفريق صاحب الأرض، فيما يواجه بيا في مباراة الفردي الثانية نظيره كيلي ايدموند. ويلتقي الفريقان في مباراة الزوجي السبت، حيث يمثل موراي وشقيقه جيمي الفريق البريطاني، فيما يدافع عن الفريق الضيف فيديريكو ديلبونيس وليوناردو ماير. وفي حال كان الأمر ضروريا، ستلعب المباراة الرابعة بين الفريقين بمشاركة موراي وبيا، ويلتقي دل بوترو وايدموندو في المباراة الخامسة. وستكون المباراة، التي تجمع موراي، المصنف الثاني عالميا ودل بوترو هي الأقوى في الدور قبل النهائي. وكان اللاعبان تواجها قبل شهر في نهائي دورة الألعاب الأولمبية بريو، وانتهت بفوز البريطاني بعد صراع مرير امتد لأربع مجموعات. ويصعد الفائز من مباريات الجولة الحالية إلى الدور النهائي، الذي يلعب بين يومي 25 و27 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، أمام كرواتيا أو فرنسا، اللتين ستلتقيان اليوم في الدور قبل النهائي أيضا بمدينة زادار الكرواتية.