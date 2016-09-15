﻿تصنيف الفيفا : الأرجنتين تعزز صدارتها والجزائر تحافظ على القمة العربية

برلين – د ب أ: وسع المنتخب الأرجنتيني الفارق الذي يتفوق به على أقرب منافسيه على صدارة التصنيف العالمي لمنتخبات اللعبة، في النسخة الجديدة من التصنيف والصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وشهدت النسخة الجديدة تقدم المنتخب البرازيلي خمس مراتب إلى المركز الرابع، بعد فوزه بمباراتيه أمام كولومبيا والإكوادور في تصفيات كأس العالم كما دخل أوروغواي مجددا الى المراكز العشرة الأولى بعدما قفز ثلاث مراتب دفعة واحدة. ويتصدر المنتخب الأرجنتيني برصيد 1646 نقطة مقابل 1369 نقطة لبلجيكا و1347 نقطة لألمانيا التي تقدمت مرتبة واحدة إلى المركز الثالث فيما تراجعت كولومبيا مرتبة واحدة الى المركز الرابع مناصفة مع البرازيل برصيد 1323 نقطة لكل منهما. وكانت المراكز من الخامس إلى العاشر على الترتيب من نصيب تشيلي (1284 نقطة) والبرتغال (1228 نقطة) وفرنسا (1188 نقطة) وأوروغواي (1173 نقطة) وويلز (1161 نقطة). وبالنسبة للاتحادات المنضمة حديثا إلى عضوية الفيفا، قفز كوسوفو 22 مرتبة إلى المركز 168 فيما تقاسم جبل طارق المركز 205 الأخير مع منتخبات أنجيلا وباهاماس وجيبوتي وإريتريا والصومال. وخاض كل من كوسوفو وجبل طارق هذا الشهر أول مبارياته في تصفيات كأس العالم حيث تعادل كوسوفو مع فنلندا وفاز على جزر فارو فيما خسر جبل طارق مباراتيه.

وواصل المنتخب الجزائري صدارته للمنتخبات العربية رغم تراجعه إلى المركز الثاني أفريقيا وتراجعه ثلاث مراتب عالميا إلى المركز 34 متفوقا على نظيره التونسي الذي احتل المركز 42 وجاء المنتخب السعودي في المركز 52 ثم منتخب مصر في المركز 53. وكانت المراكز التالية للمنتخبات العربية في التصنيف من نصيب المغرب (58) والإمارات (66) وليبيا (76) وقطر (85) والأردن (86) وموريتانيا (96) وعمان (110) وسوريا (114) وفلسطين (118) والبحرين (126) والعراق (128) والسودان (135) ولبنان (143) واليمن (147) والكويت (159) وجيبوتي (205) والصومال (205).