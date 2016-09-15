﻿الجيش القطري يكمل أضلاع المربع الذهبي

دبي (الإمارات) – د ب أ: أكمل فريق الجيش القطري أضلاع المربع الذهبي ل ، إثر فوزه 1/صفر على مضيفه النصر الإماراتي في إياب دور الثمانية.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ألغى يوم الاثنين نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين، التي انتهت بفوز النصر بثلاثية بيضاء بالعاصمة القطرية الدوحة الشهر الماضي، واعتبار الجيش فائزا 3/صفر مع تغريم الفريق الإماراتي ألف دولار، عقب مخالفة النصر لائحة الانضباط في الاتحاد الآسيوي، من خلال إشراكه اللاعب سانتوس مونتيرو جونيور فاندرلي خلال اللقاء. واستغل الفريق القطري حالة الإحباط التي انتابت لاعبي النصر عقب القرار الذي جاء قبل يومين فقط من مباراة الإياب، ليتقمص البرازيلي رومارينيو دور البطولة ليسجل هدف الجيش الوحيد في الدقيقة العاشرة من متابعة لتمريرة رائعة من النجم المالي سيدو كيتا. وضرب الجيش موعدا في الدور قبل النهائي مع العين الإماراتي، الذي اجتاز عقبة لوكوموتيف الأوزبكي في دور الثمانية.

وصعد إف سي سول الكوري الجنوبي للدور قبل النهائي بعدما انتزع تعادلا بطعم الفوز 1/1 من مضيفه شاندونغ ليونينغ الصيني في مباراة الإياب. وسبق للفريق الكوري أن فاز ذهابا 3/1 على ملعبه الشهر الماضي، ليتأهل بمجموع 4/2. وبادر والتر مونتيلا بالتسجيل للفريق الصيني في الدقيقة 60، قبل أن يتعادل جو تي يون لسول قبل النهاية بسبع دقائق. ويلتقي سول مع تشونبوك هيونداي، الذي تغلب على شنغهاي الصيني بدور الثمانية، في مواجهة كورية جنوبية خالصة في الدور قبل النهائي.