﻿رغبة الزمالك في ترسيخ العقدة تصطدم بطموحات الوداد إلى الثأر في ذهاب قبل النهائي

القاهرة – د ب أ: يأمل الزمالك المصري في ترسيخ عقدته للأندية المغربية عندما يستضيف الوداد البيضاوي المغربي في مواجهة عربية خالصة بذهاب الدور قبل النهائي ل اليوم، فيما يلتقي زيسكو يونايتد الزامبي مع ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بالدور ذاته أيضا.

وعبر تاريخه الحافل في المسابقات الأفريقية، التقى الزمالك، الذي توج باللقب خمس مرات، مع الفرق المغربية في 11 مباراة، حقق خلالها سبعة انتصارات وثلاثة تعادلات وخسارة وحيدة. ولم يتمكن أي ناد مغربي من إقصاء الزمالك منذ فوز الجيش الملكي على الفريق الأبيض بركلات الترجيح بالدور قبل النهائي لكأس الأندية الأفريقية أبطال الدوري (المسمى القديم لدوري الأبطال) في نسخة عام 1985، قبل أن يفرض الزمالك هيمنته الكاملة على بقية مواجهاته مع الأندية المغربية في مختلف البطولات الأفريقية. ولم يجد الزمالك أدنى صعوبة في بلوغ الدور قبل النهائي للمرة الأولى منذ 2005، بعدما حصل على المركز الثاني في المجموعة الثانية التي ضمت صن داونز وإنييمبا النيجيري فقط، عقب قرار الاتحاد الأفريقي استبعاد وفاق سطيف الجزائري، بسبب شغب جماهيره التي اقتحمت أرض الملعب في أولى مباريات الفريق بمرحلة المجموعتين أمام صن داونز. ويسعى الزمالك لمواصلة حلمه بالتتويج باللقب القاري المرموق الغائب عن خزائنه منذ 14 عاما، غير أن طريقه نحو زعامة القارة السمراء لن يكون مفروشا بالورود.

ويعاني الزمالك من النقص العددي في صفوفه، حيث يملك 17 لاعبا فقط، بينهم ثلاثة حراس مرمى، في قائمته الأفريقية حاليا، عقب رحيل عدد كبير من عناصره الأساسية خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية مثل محمود عبدالمنعم (كهربا) وعمر جابر وحازم إمام والبوركيني محمد كوفي وأحمد حمودي، بالإضافة لإصابة لاعبيه محمد ابراهيم وعلي فتحي. ويعول مؤمن سليمان، مدرب الزمالك، على جاهزية نجومه مصطفى فتحي وباسم مرسي وأيمن حفني ومحمود عبدالرازق (شيكابالا)، والنيجيري ستانلي أوهاويتشي، الوافد الجديد للفريق، في المباراة التي ستقام بملعب الجيش بمنطقة برج العرب في الاسكندرية. ويرى سليمان أن الفرصة تبدو مواتية لفريقه للمضي قدما في البطولة والتأهل للنهائي لتحقيق حلم الجماهير بالتأهل للمرة الأولى إلى كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها باليابان في كانون الأول/ ديسمبر المقبل. وقال سليمان: «الزمالك أفضل فريق في مصر حاليا، ويملك لاعبوه القدرة على اقتناص لقب دوري الأبطال، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق من نقص عددي». وشدد على لاعبيه بأن يضعوا حلم اللعب في مونديال الأندية أمام أعينهم دائما.

في المقابل، يتطلع الوداد البيضاوي، الذي توج باللقب عام 1992، للثأر من خسارته أمام الزمالك في الكأس السوبر عام 2003 التي تعد آخر ألقاب الزمالك الأفريقية حتى الآن. كما يرغب الوداد في إعادة الهدوء داخل جدرانه مرة أخرى بعدما ازدادت حدة الانتقادات الموجهة إلى مدربه الويلزي جون توشاك مؤخرا عقب خروج الفريق المبكر من دور الستة عشر لكأس العرش المغربي يوم الجمعة الماضي. ويدرك توشاك أن مواجهة الزمالك بمثابة الفرصة الأخيرة للحفاظ على منصبه. وتشعر جماهير الوداد بقدر لا بأس به من التفاؤل حول قدرة فريقها على العودة بنتيجة إيجابية من الاسكندرية، لا سيما في ظل النتائج الجيدة التي حققها الفريق خارج ملعبه خلال مشواره بدور المجموعتين، حيث فاز في مباراة وتعادل في لقاءين، بدون أي خسارة. ورغم الإحباط الذي سيطر على لاعبي الوداد قبل بدء مسيرتهم في دور الثمانية عقب فشل الفريق في الاحتفاظ بلقب الدوري المغربي الموسم الماضي، إلا أنه سرعان ما استعادوا اتزانهم لينجحوا في تصدر المجموعة الأولى التي ضمت الأهلي المصري وأسيك ميموزا الإيفواري بالإضافة إلى زيسكو يونايتد. وكشف رضى هجهوج، هداف الوداد في المسابقة حتى الآن بستة أهداف، عن عدم تفضيله مواجهة الزمالك في هذا الدور، مشيرا إلى أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مبكر. وقال: «لم أتمن مواجهة الزمالك في قبل النهائي، بل تمنيت أن نواجههم في الدور النهائي كي يكون نهائيا عربيا خالصا. الكل يعرف أن النهائيات بين الأندية العربية تتسم دائما بالإثارة واللعب الجميل، لكن في هذا الوضع سيكون نصف النهائي كبيرا بين الوداد والزمالك أو بالأحرى نهائي قبل الأوان». وأعرب اللاعب المغربي عن أمله في قيادة الوداد نحو العالمية عبر المشاركة في مونديال الأندية، وقال: «نحلم بالتتويج القاري، والتأهل لكأس العالم للأندية، لأنها منافسة تجمع أكبر الأندية في العالم على غرار ريال مدريد، فلنحلم بمواجهة هذا النادي الكبير، وهدفنا الأول يبقى إيصال الوداد إلى العالمية».