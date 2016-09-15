﻿الدوري الفرنسي: سان جيرمان يسعى الليلة الى استعادة التوازن!

باريس – الأناضول: تنطلق اليوم منافسات الجولة الخامسة للدوري الفرنسي، بإقامة مباراة كان وباريس سان جيرمان على ملعب «ميشال دورنانو» بمدينة كان.

ويسعى سان جيرمان (حامل اللقب) تحت قيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري إلى استعادة التوازن من جديد بعد سلسلة من الاخفاقات تعرض لها في الفترة الأخيرة. وواصل سان جيرمان مسلسل نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل في الجولة الماضية أمام ضيفه سانت اتيان 1/1، كما أنه سبقها الهزيمة المفاجئة من موناكو 1/3. ولم يتمكن فريق العاصمة الفرنسية الثلاثاء الماضي من تحقيق الفوز بأولى جولات دوري أبطال أوروبا حيث تعادل مع ضيفه ارسنال بهدف لكل منهما. ويحتل سان جيرمان المركز السابع بسبع نقاط، بينما يملك كان في رصيده 6 نقاط في المركز العاشر، ومن ثم فإن تقارب النقاط بين الفريقين سيشعل من حساسية المواجهة. وضمن الجولة ذاتها، يستضيف موناكو على ملعبه «لويس الثاني» نظيره رين في مواجهة يحاول من خلالها الأول لمواصلة التألق والاحتفاظ بالقمة خاصة وأنه يمتلك في رصيده 10 نقاط بفارق الأهداف عن نيس، بينما يمتلك رين في رصيده 7 نقاط في المركز السادس. وحقق موناكو بداية رائعة بتعادله الصعب مع ضيفه غانغون بهدفين لكل منهما، ثم فوزه ثلاث مرات متتالية على مضيفه نانت 1-صفر، ثم سان جيرمان 3-1، وأخيرا مضيفه ليل 4-1. ويخوض لاعبو موناكو اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزهم على توتنهام 2/1 في أول جولات دوري أبطال أوروبا على ملعب الأخير. ويلعب نيس مع مونبلييه، وميتز مع ديجون، وبوردو مع أنجيه، ومارسيليا مع ليون، ولوريان مع ليل، ونانسي مع نانت، وتولوز مع غانغون، وسانت اتيان مع باستيا.