﻿الدوري الانكليزي: تشلسي وليفربول الليلة في أقوى مواجهات الجولة الخامسة

لندن – الأناضول: تنطلق اليوم، منافسات الجولة الخامسة للدوري الإنكليزي بمواجهة نارية بين تشلسي وليفربول على ملعب «ستامفورد بريدج» في أقوى المواجهات في افتتاح مباريات الجولة.

ويسعى تشلسي تحت قيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي لاعادة ترتيب أوراقه، واستعادة التوازن من جديد بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي مع سوانزي بهدفين لكل منهما في الجولة الماضية. كما أنه يحاول تحقيق الفوز الأول على ليفربول في الدوري لأول مرة منذ عامين، وتحديدا منذ 2014 عندما فاز وقتها بهدفين مقابل هدف. ويتوقع ان يخوض المدافع البرازيلي ديفيد لويز مباراته الأولى مع تشلسي، بعد 3 سنوات و7 اشهر من ظهوره الأخير مع النادي، نظرا لغياب جون تيري قائد الفريق للإصابة. وسيمنح الفوز تشلسي فرصة اعتلاء الصدارة لأقل من 24 ساعة، خاصة وأنه يملك في رصيده حاليا 10 نقاط، بفارق نقطتين فقط خلف مانشستر سيتي المتصدر.

وعلى الجانب الآخر، يسعى ليفربول تحت قيادة مدربه الألماني يورغن كلوب لعبور العقبة اللندنية، وتأكيد تفوقه على تشلسي في العاصمة البريطانية لندن عندما سبق وأن فاز في الموسم الماضي على ملعب «ستامفورد بريدج» بثلاثة أهداف لهدف. ويتوقع ان يعود قلب دفاع ليفربول الكرواتي ديان لوفرين بعد شفائه من الإصابة ليلعب بدلا من البرازيلي لوكاس ليفا الذي تسببت غلطته أمام ليستر بهدف جيمي فاردي الوحيد، لكن لاعب الوسط الألماني ايمري جان لا يزال غائبا بسبب الاصابة. ويسعى لاعبو ليفربول للتقدم خطوات إلى الأمام خاصة وأنهم يمتلكون في رصيدهم حاليا 7 نقاط في المركز السادس.

كما تشهد الجولة الخامسة، على ملعب «الاتحاد» بمدينة مانشستر مواجهة بين مانشستر سيتي المتصدر برصيد 12 نقطة وبورنموث صاحب المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط. ويبحث المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا عن منح السيتي فوزه الخامس على التوالي في ظل فترة رائعة يعيشها الفريق منذ توليه مهمة تدريبه. ويخوض ليستر البطل صاحب المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط مواجهة بيرنلي الرابع عشر بفارق الأهداف، منتشيا من فوزه الكبير على كلوب بروج البلجيكي بثلاثية نظيفة في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا. ويحل مانشستر يونايتد الرابع برصيد 9 نقاط تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو ضيفا على واتفورد العاشر برصيد 4 نقاط. ويلعب السبت وست بروميتش ألبيون مع وستهام، وايفرتون مع ميدلزبره، بينما يلعب الأحد كريستال بالاس مع ستوك، وساوثهامبتون مع سوانزي، وتوتنهام مع سندرلاند.