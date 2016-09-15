﻿غوارديولا يشيد بمهاجمه اغويرو

مانشستر – رويترز: أشاد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالقدرة التهديفية الطبيعية للمهاجم سيرجيو اغويرو بعدما أحرز ثلاثة أهداف ليقود الفريق للفوز 4-صفر على بوروسيا مونشنغلادباخ. وأحرز المهاجم الأرجنتيني هدفه التاسع في خمس مباريات هذا الموسم.

ورفض غوارديولا الذي تولى تدريب السيتي مطلع الموسم من بايرن ميونيخ، أن ينال أي إشادة بعد البداية الرائعة لاغويرو هذا الموسم لكنه قال إنه فقط يشجع لاعبه على العمل الجماعي مع بقية زملائه في الفريق. وقال غوارديولا: «سيرجيو جيد لأنه لاعب جيد. كان جيدا مع (المدرب السابق) مانويل بيلغريني وهو جيد أيضا مع منتخب بلاده». وأضاف: «لديه موهبة طبيعية لتسجيل الأهداف. لا يمكنني أن أعلمه ذلك. ما يمكنني قوله له إن هناك فريقا خلفه يجب عليه مساعدته. أريد إقناعه بأن يساعد الفريق وإذا حدث ذلك سيسجل العديد من الأهداف مثل كليشي (ايهيناتشو) وكل المهاجمين في الفريق». وأشار غوارديولا إلى أنه شعر بالذهول من الأداء الذي قدمه ايلكاي غندوغان الذي كان أول لاعب يتعاقد معه، في مشاركته الأولى مع السيتي بعد تعافيه من إصابة في الركبة، والذي شارك بدلا من ديفيد سيلفا. وقال غوارديولا الذي أشار إلى أن سيلفا يعاني من إصابة بسيطة ربما تمنعه من مواجهة بورنموث يوم السبت في الدوري: «هذا يثبت مدى كفاءته. أن يقدم هذا الأداء بعد ثلاثة أو أربعة أشهر من الإصابة. تحدثنا معه (قبل المباراة) وأخبرنا أنه جاهز». وتابع: «هو لاعب ذكي جدا. وهو يعرف كيف ينظم مجهوده. اعتقدت أنه غير قادر على لعب 90 دقيقة لكنه فعل ذلك لأنه ذكي للغاية. لا يفقد الكرة ويمكنه الوصول إلى منطقة الجزاء وهو يجيد اللعب بالقدمين».