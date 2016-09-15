﻿فوز قاتل للريال على لشبونة وهاتريك لأغويرو مع السيتي وانتصار تاريخي لليستر وتعادل مخيب لليوفي

عواصم – د ب أ: سجل النجم كريستيانو رونالدو والبديل ألفارو موراتا هدفين في الوقت القاتل، ليقودا ريال مدريد لقلب تأخره صفر/1 أمام ضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي لفوز ثمين 2/1 في الجولة الأولى للمجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

وتقدم سبورتنغ بهدف برونو سيزار في الدقيقة 48، قبل أن يدرك رونالدو التعادل بعدما سجل هدفا قاتلا في مرمى فريقه القديم قبل النهاية بدقيقة واحدة. ولم يحتفل بهدفه في مرمى الفريق، الذي شهد بداية نجوميته. وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل، سجل موراتا الهدف الثاني للريال في الدقيقة الرابعة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني. وأرسل بوروسيا دورتموند الألماني تحذيرا لمنافسيه عقب فوزه الكبير 6/صفر على مضيفه ليجيا وارسو البولندي في المجموعة ذاتها. وانتهى الشوط الأول بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق ماريو غوتزه و سوكراتيس باباستات ومارك بارترا في الدقائق 7 و15 و17. وحافظ دورتموند على سيطرته المطلقة في الشوط الثاني بعدما سجل رافاييل غوريرو وغونزالو كاسترو الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 51 و76، قبل أن يختتم المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس في الدقيقة 87.

المجموعة الثالثة

سجل النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو ثلاثة أهداف (هاتريك) قاد بها مانشستر سيتي لانتصار كبير 4/صفر على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني في المجموعة الثالثة. وسجل أغويرو هدفا مبكرا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، وواصل تألقه في الشوط الثاني بعدما أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 77، لينصب نفسه بطلا للمباراة بدون منازع، قبل أن يسجل كيلتيشي إيهانتشو الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة. وكان اليويفا قرر تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة عن موعدها الأصلي الثلاثاء، عقب تعرض ملعب الاتحاد (معقل السيتي) لأمطار غزيرة حالت دون إقامة المباراة في موعدها. وكان برشلونة فاز 7/صفر على ضيفه سيلتك الاسكتلندي في المجموعة ذاتها.

المجموعة السابعة

حقق ليستر الانكليزي انتصاره التاريخي الأول في دوري أبطال أوروبا، إثر تغلبه 3/صفر على مضيفه كلوب بروج البلجيكي في المجموعة السابعة. وتقدم مارك أولبرايتون بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة، فيما أضاف النجم الجزائري رياض محرز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 29 و61 من ركلة جزاء. وحصل ليستر، الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه بالبطولة عقب تتويجه الإعجازي بالدوري الانكليزي الموسم الماضي، على أول ثلاث نقاط. وفي المجموعة ذاتها، تعادل بورتو البرتغالي 1/1 مع ضيفه كوبنهاغن الدنماركي. وبادر أوتافيو بالتسجيل لبورتو في الدقيقة 13، قبل أن يتعادل أندرياس كورنيلوس لكوبنهاغن في الدقيقة 52. ولم يستفد بورتو من النقص العددي في صفوف كوبنهاغن الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد يان جيرجيوس في الدقيقة 66 لحصوله على الإنذار الثاني.

المجموعة الثامنة

فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء يوفنتوس الإيطالي مع ضيفه أشبيلية الأسباني في المجموعة الثامنة. وعجز الفريقان عن هز الشباك، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي أتيحت لهم خلال شوطي المباراة. وحصل يوفنتوس وأشبيلية على أول نقطة لهما، ليتقاسما المركز الثاني خلف ليون الفرنسي (المتصدر) الذي حقق فوزا سهلا 3/صفر على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي. وافتتح كورينتين توليسو التسجيل لليون في الدقيقة 13، ثم أضاف زميلاه جوردان فيري وماكسويل كورني الهدفين الثاني والثالث للفريق الفرنسي في الدقيقتين 49 و57.

المجموعة الخامسة

حقق موناكو الفرنسي فوزا ثمينا 2/1 على مضيفه توتنهام في المجموعة الخامسة. وتقدم موناكو بهدفين حملا توقيع بيرناردو سيلفا وتوماس ليمار في الدقيقتين 16 و31، فيما سجل توبي ألديرفيريلد هدف توتنهام في الدقيقة 45. وفرط بايرليفركوزن الألماني في فوز كان في متناوله بعدما أخفق في الاحتفاظ بتقدمه بهدفين نظيفين على ضيفه سيسكا موسكو، ليسقط في فخ التعادل بهدفين لكل منهما. وأحرز أدمير محمدي وهاكن كالهانغولو هدفين مبكرين للفريق الألماني في الدقيقتين التاسعة و15، بينما سجل الان دزاغويف ورومان إيريمينكو هدفي سيسكا في الدقيقتين 36 و38.