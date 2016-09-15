﻿«الفيسبوك» يحذف صورة الممثل محمد رمضان ممسكاً برأس الأضحية

القاهرة – «القدس العربي»: قامت إدارة «الفيسبوك» بحذف صورة كان قد نشرها الممثل الشاب محمد رمضان على حسابه الشخصي في «الفيسبوك» و»الإنستغرام» ممسكاً بيديه رأسين لعجلين ذبحهما كأضحية في عيد الأضحي، لإثارتها غضب المتابعين، ووصفت بأنها صورة غير إنسانية ومؤذية لكل من يشاهدها.

وكانت تلك الصورة قد أثارت غضب متابعي وجمهور رمضان، عقب نشرها.

وهذه الأيام يواصل الممثل عرض مسرحيته «أهلاً رمضان» على خشبة مسرح الهرم، والتي إستأنفها عقب عودته من لبنان، في أول أيام العيد. والمسرحية أخرجها خالد جلال، وتشاركه البطولة روجينا.

من ناحية أخرى، ذكر محمد السبب وراء خروج فيلمه «جواب إعتقال» من سباق العيد، لأنه لم ينته من تصويره بعد، ومن المتوقع أن يكون جاهزاً للعرض في بداية العام الجديد.

وكان محمد ومنتج فيلمه أحمد السبكي قد واجها مشكلة مع الرقابة على المصنفات الفنية في مصر بسبب بعض مشاهد فيلمه «جواب إعتقال».

ويشارك في بطولة الفيلم إياد نصار وسيد رجب وصبري فواز، وقد قام بكتابته وإخراجه محمد سامي.