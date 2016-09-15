الحوثيون يدرسون اقتراحاً أمريكياً بهدنة في اليمن

دبي/صنعاء- رويترز- قال عضو في فريق التفاوض التابع للحوثيين الخميس إن مسؤولاً أمريكيا قدم لجماعة الحوثي، خلال اجتماع في عمان، اقتراحاً بوقف شامل لإطلاق النار في اليمن.

وأضاف أن المفاوضين سيعودون إلى صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الجمعة حاملين الخطة التي قدّمها توماس شانون مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية أثناء المحادثات التي جرت في مسقط.

والتقى شانون بفريق الحوثيين ومسؤولين من حزب المؤتمر الشعبي العام المتحالف معهم ووسيط عماني في مسقط في الثامن والتاسع من سبتمبر أيلول لبحث كيفية إنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرة آلاف شخص وشردت أكثر من ثلاثة ملايين.

وفي واشنطن قال مسؤولون أمريكيون إن الخطة “امتداد لجهود وزير (الخارجية جون) كيري التي بدأها في جدة”.

ولم يكشف عضو الفريق المفاوض عن تفاصيل المقترح. وقال جون كيري في السعودية يوم 25 أغسطس آب إنه كان قد اتفق في محادثات مع دول الخليج العربية والأمم المتحدة على خطة لاستئناف محادثات السلام بشأن اليمن بهدف تشكيل حكومة وحدة.

وأضاف المصدر الحوثي أن فريق التفاوض التابع للحوثيين موجود في عمان منذ انهيار محادثات سلام قادتها الأمم المتحدة الشهر الماضي بعدما رفضت السلطات السعودية المسيطرة على المجال الجوي اليمني السماح لفريق الحوثيين بالوصول إلى صنعاء.

وقال إن السلطات السعودية وافقت الآن على السماح لفريق التفاوض بالعودة إلى اليمن في طائرة تابعة للأمم المتحدة.

وشرعت السعودية وحلفاؤها العرب الخليجيون في حملة عسكرية في اليمن في مارس آذار من العام الماضي دعماً لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي الموجودة في المنفى، وأعلنت أن المجال الجوي للبلاد “منطقة محظورة”.

وانهارت محادثات السلام بعدما أعلن الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام تشكيل مجلس حاكم من عشرة أعضاء في السادس من أغسطس آب متجاهلين تحذيراً للأمم المتحدة من أن تحركاً من هذا القبيل سينتهك قرارات لمجلس الأمن بشأن كيفية حل الصراع.

وفي بيان بشأن مقترح كيري أعاد المجلس الحاكم التأكيد على أن استعداده لاستئناف محادثات السلام متوقف على تنفيذ وقف كامل لإطلاق النار بما في ذلك إنهاء حالة حظر الطيران والحصار الذي يفرضه التحالف الذي تقوده السعودية.

في غضون ذلك هاجمت قوات موالية لجماعة الحوثي قوات سعودية عبر الحدود في محافظة جازان بجنوب المملكة الخميس حيث أعلن الجانبان انتصارهما في الاشتباكات وأصدرا أرقاماً متضاربة عن أعداد القتلى والمصابين.

وقالت مصادر في التحالف إن القوات السعودية في منطقة جبل الدخان صدّت هجوماً من قوات الحرس الجمهوري اليمنية الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح وقتلت نحو 25 وأصابت 30 آخرين.

وفي صنعاء قال مسؤول حوثي إن الاشتباكات أسفرت عن استيلاء الحوثيين على الجبل ومنطقة تدعى الرميح وأضاف أن قائد قوة سعودية للتدخل السريع قتل في المعارك.