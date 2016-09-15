الاعتداء على شرطي في مدينة نيويورك بساطور





نيويورك- رويترز- قالت الشرطة إن مهاجماً يحمل ساطوراً أو آلة معدنية حادة أخرى، أصاب ضابطاً بشرطة مدينة نيويورك الخميس وسط مانهاتن، وإن شرطياً ثانياً أصيب خلال الاعتداء.

وقالت المتحدثة باسم شرطة مدينة نيويورك إن الهجوم وقع قبل الخامسة مساء بالتوقيت المحلي بقليل، قرب قاعة ماديسون سكوير جاردن.

وأضافت “هاجم المشتبه به على ما يبدو أحد الضابطين بآلة حادة… ساطور على الأرجح وأطلقت أعيرة نارية”.

ولم يتسن الحصول على مزيد من التفاصيل عن الواقعة.

ونقل الضابطان إلى مستشفى في المنطقة، لكن لم تتضح خطورة إصاباتهما بعد.

وقالت ميسون إن أحد الضابطين أصيب بالساطور، بينما لم تتوفر بعد تفاصيل عن سبب الجروح التي لحقت بالضابط الثاني.

واحتجز المشتبه به ونقل إلى مستشفى للعلاج، لكن لم ترد تفاصيل عن حالته حتى الآن.