أوباما يجتمع بمستشاريه للأمن القومي الجمعة لبحث الهدنة في سوريا





واشنطن- أ ف ب- يعقد الرئيس الأميركي باراك أوباما اجتماعاً الجمعة مع مستشاريه للأمن القومي، ومن بينهم وزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع آشتون كارتر، لبحث الاتفاق الأميركي الروسي في سوريا، بحسب ما أفاد مسؤولون أميركيون الخميس.

وقبل أقل من أسبوع على الاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا لوقف القصف وإدخال المساعدات الإنسانية إلى حلب، يبدو أن التطبيق الهشّ للاتفاق سيهيمن على الاجتماع المخصص ظاهرياً للتصدي لتنظيم “الدولة الإسلامية”.

وأسفر الاتفاق عن انخفاض نسبي في القصف على ثاني أكبر المدن السورية، لكنه فشل في إيصال المساعدات الإنسانية إلى نحو 250 ألف مدني تحاصرهم قوات النظام.

وتلقي موسكو وواشنطن بمسؤولية الفشل على بعضهما البعض.

وينص اتفاق الهدنة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى مئات آلاف المدنيين في حوالى عشرين مدينة وبلدة محاصرة غالبيتها من قوات النظام.

ومنذ بدء سريان الهدنة، توقفت المعارك بشكل كامل تقريباً بين قوات النظام ومسلحي المعارضة على مختلف الجبهات، باستثناء بعض النيران المتقطعة بحسب ناشطين والمرصد السوري والأمم المتحدة.

ويستثني الاتفاق الجماعات الجهادية من تنظيم “الدولة الإسلامية” و”جبهة فتح الشام” (“جبهة النصرة” سابقاً قبل فك ارتباطها بتنظيم “القاعدة”) اللذين يسيطران على مناطق واسعة في البلاد، على غرار الاتفاق السابق الذي تم التوصل اليه في شباط/فبراير الماضي واستمر لأسابيع.

وإذا صمد اتفاق وقف الأعمال القتالية لمدة أسبوع، يفترض أن يؤدي إلى تعاون غير مسبوق بين موسكو وواشنطن لمواجهة التنظيمين الجهاديين.

لكن واشنطن هددت بعدم التعاون عسكريا مع روسيا في حال انتهاك الهدنة.