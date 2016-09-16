ساركوزي: النمو السكاني يمثل تهديداً أكبر من تغير المناخ





باريس- رويترز- قال المرشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية نيكولا ساركوزي إن النمو السكاني العالمي يمثل مشكلة أكبر من تغير المناخ، ليسكب المزيد من الزيت على النار التي أشعلها هذا الأسبوع حين هوّن على ما يبدو من مسؤولية البشر عن هذه الظاهرة.

واعترف ساركوزي، في برنامج حواري تلفزيوني يوم الخميس، بأن تغير المناخ “تحدٍ خطير جداً” لكن “التحدي الحقيقي هو التغير السكاني”.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي نقلت إحدى المطبوعات الأسبوعية عن الرئيس السابق، الذي سيترشح للمنصب مرة أخرى، قوله “ليس هناك من هو أكثر غروراً من الإنسان ليعتقد أننا نحن من نغير المناخ”.

وهاجم رئيس الوزراء السابق آلان جوبيه منافسه في انتخابات الرئاسة ساركوزي بعد أول تصريحات أدلى بها قائلاً إن الرئيس السابق ينكر الحقيقة.

وقال ساركوزي “السبب الأول للتدهور البيئي… هو عدد الناس على سطح الكوكب”.