الصين تطلق سراح كندي كانت تشتبه بقيامه بالتجسس

مونتريال- أ ف ب- افرجت السلطات الصينية عن كندي اوقف في العام 2014 واتهم بالتجسس وتمكن الخميس من العودة الى فانكوفر، حسبما اعلنت اسرته.

وصرح رئيس الوزراء الكندي “نحن مسرورون لعودة كيفن غارات بسلامة الى كندا وبانه مع اسرته من جديد”.

وكانت كيفن غارات اوقف مع زوجته جوليا دون غارات قبل اكثر من عامين تقريبا في داندونغ في شمال شرق الصين على الحدود مع كوريا الشمالية.

وكانت وزارة الخارجية الصينية اعلنت في شباط/ فبراير 2015 “توجيه تهمة التجسس وسرقة اسرار دولة” الى غارات بينما تم الافراج عن زوجته بانتظار بدء المحاكمة.

واعلنت اسرة غارات في بيان نشره المحامي أن “محكمة داندونغ (الصين) اصدرت حكمها في قضية كيفن غارات الثلاثاء 13 ايلول/ سبتمبر”.

وتابع البيان ان غارات “تم ترحيله الخميس من الصين وعاد إلى كندا”.

وكان ترودو “لفت انتباه” السلطات الصينية الى ملف غارات خلال زيارة رسمية إلى بكين في اواخر اب/ اغسطس.

وياتي الافراج عن غارات قبل اقل من اسبوع على موعد قدوم رئيس الوزراء الصيني إلى اوتاوا لي كيكيانغ.