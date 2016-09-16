أول رئيس مسلم لبلدية لندن يؤيد كلينتون لرئاسة أمريكا

شيكاغو- رويترز- عبر أول رئيس مسلم لبلدية لندن صادق خان عن تأييده لمرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون يوم الخميس محذرا من أن الآراء المناهضة للمسلمين على غرار تلك التي يتبناها المرشح الجمهوري دونالد ترامب “تصب في مصلحة” تنظيم الدولة الإسلامية.

وخلال وجوده في شيكاغو في أول زيارة يقوم بها للولايات المتحدة قال خان إنه “من أشد المعجبين بكلينتون” وعبر عن أمله في أن تفوز بانتخابات الرئاسة في نوفمبر تشرين الثاني.

وأضاف بعد أن ألقى كلمة أمام أكثر من 250 من الأكاديميين والدبلوماسيين ورجال الأعمال “يمكن القول إنها المرشحة الأكثر خبرة لانتخابات الرئاسة.”

ومضى قائلا “بوصفي أبا لابنتين أعتقد أن الرسالة التي تبعث حين تكون أقوى سياسية في العالم امرأة مدهشة وآمل أن تفوز.”

وبعد توليه منصبه مباشرة في مايو أيار وجه خان انتقادات لترامب لرفضه الحظر الذي اقترحه المرشح على دخول المسلمين والمهاجرين إلى الولايات المتحدة وقال إن خطته تنم عن “جهل”.

وقال خان في كلمته التي استغرقت 45 دقيقة تقريبا أمام مجلس شيكاغو للشؤون العالمية ولم يذكر خلالها ترامب بالاسم “أعتقد أن طرح أن المسلمين ليسوا محل ترحيب في الولايات المتحدة وأن كونك مسلما لا يتفق مع كونك غربيا يصب في مصلحة داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) دون قصد.”

وعدل ترامب موقفه من هجرة المسلمين إلى الولايات المتحدة منذ دعوته الأولى في ديسمبر كانون الأول 2015 لفرض حظر على دخولهم البلاد.

وعبر هذا الصيف عن تأييده لأن يقتصر الحظر على الدول التي لها صلات بالإرهاب.