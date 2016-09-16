الإعصار مالاكاس يقترب من مناطق في شرق وشمال تايوان

تايبيه- د ب أ- أصدرت تايوان صباح الجمعة تحذيرا من إمكانية وصول الإعصار مالاكاس إلى اليابسة، حيث يتوقع أن يجلب رياحا قوية إلى المناطق الشرقية والشمالية من البلاد في وقت لاحق من اليوم ويوم غد السبت.

ومن المرجح أن يتحرك الإعصار شمالا قبالة الساحل الشرقي لتايوان قبل أن يتجه إلى الشمال الشرقي تجاه اليابان، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المركزية عن المكتب المركزي للطقس.

وتبعد عين الإعصار نحو 470 كيلومترا ناحية جنوب شرقي تايوان وتتحرك إلى الشمال الغربي بسرعة 22 كيلومترا في الساعة، بحسب المكتب.

وحتى صباح اليوم الجمعة، بلغت سرعة الرياح المصاحبة لمالاكاس نحو 50 مترا في الثانية، وفقا للمكتب.

ويتحرك مالاكاس صوب تايوان بعد يومين فقط من تسبب الإعصار الهائل “ميرانتي” في دمار بمناطق واسعة من البلاد مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة العشرات كما ترك نحو مليون شخص بدون كهرباء.