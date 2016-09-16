قادة الاتحاد الأوروبي يبحثون مستقبل التكتل بعد قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد

براتيسلافا- د ب أ- يستعد قادة الاتحاد الأوروبي لوضع رؤية جديدة لمستقبل تكتلهم الجمعة، حيث دعا مسؤول بارز إلى محادثات “صادقة حتى وإن كانت قاسية” عقب قرار بريطانيا الصادم بترك الاتحاد.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الذي سيترأس القمة غير الرسمية لقادة التكتل في العاصمة السلوفاكية: “لم نأت إلى براتيسلافا لنواسي بعضنا البعض أو حتى الأسوأ من ذلك أن ننكر التحديات الحقيقية التي نواجهها”.

وأضاف: “في هذه اللحظة الخاصة من تاريخ مجتمعنا، وبعد التصويت في المملكة المتحدة، الشيء الوحيد ذو الجدوى هو أن يكون هناك تقييم واقعي وصادق بدرجة قاسية للوضع″.

وتتضاءل التوقعات بشأن مدى قدرة القادة، الذين سيجتمعون بدون رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، على إنهاء الجمود بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، وبدلا من ذلك سيطلب منهم وضع أولويات يمكن السعي لتحقيقها في العام المقبل.

ومن جانبها، قالت المستشارة الألمانية آنغيلا ميركل يوم الخميس إن “أوروبا في مرحلة زمنية حرجة للغاية”، مضيفة: “نحتاج إلى أجندة واضحة”.