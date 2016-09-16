الخارجية البريطانية: إغلاق سفارتنا في أنقرة لأسباب أمنية

اسطنبول- رويترز- قالت وزارة الخارجية البريطانية في موقعها على الانترنت إن الحكومة البريطانية أغلقت سفارتها في العاصمة التركية أنقرة الجمعة لأسباب أمنية.

ولم تذكر الوزارة مزيدا من التفاصيل.

وقالت في وقت متأخر الخميس “ستغلق السفارة البريطانية في أنقرة أمام الجمهور يوم الجمعة 16 سبتمبر لأسباب أمنية.”

وكانت السفارة مغلقة من يوم الاثنين حتى الخميس بمناسبة عطلة عيد الأضحى.

وسبق أن استهدفت تركيا من مسلحين إسلاميين وأكراد.

كما نصحت الوزارة البريطانيين بعدم السفر إلى أي منطقة تبعد عشرة كيلومترات عن الحدود السورية أو إلى مدينة ديار بكر كبرى مدن جنوب شرق البلاد الذي يغلب على سكانه الأكراد والذي شهد موجة من العنف منذ انهار وقف إطلاق النار بين الدولة وحزب العمال الكردستاني المحظور العام الماضي.