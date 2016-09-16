الكرملين: بوتين ونتنياهو ناقشا استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية

موسكو- د ب ا- ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي الليلة الماضية، التسوية الفلسطينية الإسرائيلية بما في ذلك آفاق استئناف الحوار المباشر بين الطرفين.

وقال المكتب الصحفي للكرملين، في بيان صادر الجمعة “جرى مواصلة تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط والتطرق إلى حالة الوضع في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، بما في ذلك احتمال استئناف الحوار المباشر بين الطرفين.. كما تم الإتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات”، بحسب وكالة وكالة سبوتنيك الروسية.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد أعلنت سابقا عن مبادرة لجمع الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي في العاصمة موسكو، في إطار إحياء مفاوضات السلام المتوقفة منذ أكثر من عامين.

وكانت اسرائيل قد اوقفت المفاوضات مع الفلسطينيين في نيسان/ أبريل 2014، بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية بين فتح وحماس.