مسؤول فلسطيني: مصر تقرر فتح معبر رفح لمدة 4 أيام لعودة حجاج غزة

غزة - الأناضول – قال مسؤول فلسطيني، إن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري لمدة أربعة أيام في اتجاه واحد، لعودة حجاج قطاع غزة.

وقال هشام عدوان مدير الجانب الفلسطيني من معبر رفح، إن السلطات المصرية أبلغتهم قرارها فتح معبر رفح، يوم الأحد المقبل، لعودة حجاج غزة الذين حصلوا على مكرمة ملكية سعودية لأداء فريضة الحج، ويقدّر عددهم بحوالي (500) حاج.

وأضاف عدوان إن المعبر سيُغلق لمدة يومين(الإثنين والثلاثاء) المقبلين، على أن يُعاد فتحه يوم الأربعاء المقبل (21 سبتمبر/أيلول الجاري) ولمدة ثلاثة أيام متتالية.

وتابع “سيعاد فتح معبر رفح لثلاثة أيام متتالية(الأربعاء والخميس والجمعة)، بعد إغلاقه يومي الإثنين والثلاثاء”.

وذكر عدوان أن السلطات المصرية لن تسمح بعودة الفلسطينيين العالقين في الجانب المصري خلال الأيام الأربعة من فتح المعبر.

وفتحت السلطات المصرية معبر رفح 30 أغسطس/آب الماضي، لمدة ثلاثة أيام، لسفر حجاج قطاع غزة (2329 حاجاً)، إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وتغلقه السلطات المصرية بشكل شبه كامل، منذ تموز/ يوليو 2013 لدواع تصفها بـ”الأمنية”، وتفتحه على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية.