ارتفاع عدد قتلى هجوم “آغري” في تركيا إلى 9

آغري - الأناضول – ارتفعت حصيلة الهجوم الذي شنه عناصر منظمة “بي كا كا” على نقطة للحراس في قرية “غوكجة بولاق” بولاية “آغري” شرقي تركيا، مساء الخميس، إلى 9 قتلى و5 مصابين.

والخميس، أعلنت سلطات ولاية “آغري”، أن “7 من حراس القرى، وعسكريا تركيا برتبة رقيب، قتلوا خلال الهجوم، وأصيب 4 جنود ومدنيان”، إلا أن أحد الجنود الجرحى فارق الحياة في وقت لاحق بعد نقله للمستشفى، لترتفع الحصيلة بذلك إلى 9 قتلى و3 مصابين.

وذكر بيان صادر عن الولاية أن “القوات التركية أطلقت (أمس) عملية أمنية، بدعم جوي، في المنطقة لملاحقة الإرهابيين، حيث قصفت المدفعية أهدافهم”.

وما زالت العملية متواصلة حتى صباح الجمعة.