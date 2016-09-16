روحاني يتوجه الى فنزويلا وكوبا قبل الجمعية العامة للامم المتحدة

طهران - أ ف ب – غادر الرئيس الايراني حسن روحاني طهران الجمعة، متوجهاً الى فنزويلا وكوبا من بعدها قبل ان يشارك الاثنين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حسبما أعلنت وكالة الانباء الرسمية “ارنا”.

في فنزويلا، يشارك روحاني في قمة دول عدم الانحياز حيث سيسلم الرئاسة الدولية الى نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، قبل ان يجري معه محادثات على حدة، كما انه سيلتقي عدداً من رؤساء الدول المشاركين.

في كوبا “البلد الصديق والثوري” على حد قوله امام صحافيين قبل مغادرته، ستيباحث روحاني مع نظيره راوول كاسترو وشقيقه الرئيس السابق فيدل كاسترو.

وتابع روحاني “من المهم لنا تحقق السلام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وصون سادتها الوطنة وكذلك التشاور والتنسق وتبادل الافكار حول قضايا العالم النامي والعالم كله”.

وتابع ان “ظروف المنطقة والعالم ليست مناسبة، علينا جميعاً ان نسعى من اجل ارساء السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم”.

يشارك روحاني في الجمعية العامة التي تبدأ الاثنين، وسيسعى خلالها قادة دول العالم الى التوصل الى حل للنزاع الدامي في سوريا ولمساعدة ملايين اللاجئين في العالم.