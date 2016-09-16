قوات إسرائيلية تعتقل شابين فلسطينيين في الضفة الغربية

رام الله - د ب ا – اعتقلت قوات اسرائيلية، فجر الجمعة، شابين من مخيم عايده شمال بيت لحم بالضفة الغربية.

وأفاد مصدر أمني لوكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية”وفا”، بأن قوات اسرائيلية اعتقلت الشابين شادي محمد عطا أبو عكر(32 عاماً)، وهو أسير محرر أمضى في سجون اسرائيل 10 سنوات، وممدوح سعود كراجه (21 عاماً)، وذلك بعد ان داهمت منزليهما وفتشتهما.

يأتي ذلك بعدما استشهد فلسطيني مساء الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل جنوب الضفة الغربية وفق ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن القتيل استشهد متأثراً بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع قوات من الجيش في البلدة وذلك بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وحسب المصادر فإن تلك القوات اعتقلت القتيل بعد إصابته وهو مقيد اليدين قبل أن يتم الإعلان عن استشهاده.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم مطلوبون لأجهزة الأمن للاشتباه في ضلوعهم بممارسة اعمال عنف والإخلال بالنظام العام.