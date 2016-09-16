ميركل تحذر قبل قمة براتيسلافا من ان الاتحاد الاوروبي في وضع حرج

براتيسلافا - أ ف ب – حذرت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الجمعة، من ان الاتحاد الاوروبي يواجه “وضعاً حرجاً” وذلك عند وصولها الى براتيسلافا لحضور قمة تبحث مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

وقالت ميركل للصحافيين “نحن في وضع حرج. يجب ان نظهر عبر اعمالنا انه بإمكاننا ان نعمل بشكل افضل” مشيرة الى مجالات الامن ومكافحة الارهاب والتعاون في مجال الدفاع ومسائل النمو والوظائف.

وسيعمل القادة السبعة والعشرون خلال اجتماعهم في قصر في براتيسلافيا مطل على نهر الدانوب على وضع “خارطة طريق” لتعزيز اوروبا رغم الخلافات العميقة التي تعيق توحيد الصفوف.

واكد رئيس الوزراء السلوفاكي مضيف القمة عند وصوله صباح الجمعة الى مكان الاجتماع، ان القادة الاوروبيين سيجرون “محادثات صريحة جداً حول الوضع الذي وصل اليه الاتحاد الاوروبي”.

وكان رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر اكد الاربعاء، ان الاتحاد الاوروبي “ليس مهدداً بوجوده” من جراء قرار بريطانيا الخروج من صفوفه.