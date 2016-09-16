محكمة سويدية تصدر اليوم حكماً حول طلب جوليان أسانج الغاء أمر اعتقال ضده

ستوكهولم - د ب أ – تصدر محكمة استئناف سويدية الجمعة، حكماً حول طلب مقدم من جوليان أسانج مؤسس موقع “ويكيليكس″ لإلغاء أمر اعتقال ضده، يتعلق بالاشتباه في ضلوعه بجريمة اغتصاب عام 2010، وهي التهمة التي ينفيها عن نفسه.

ويتحصن أسانج في سفارة الاكوادور في لندن منذ عام 2012.

وكان أسانج قد فر إلى مقر السفارة بعد أن خسر معركة قضائية في بريطانيا ضد تسليمه إلى السويد.

وكان قد طعن بالفعل في أمر الاعتقال سبع مرات بدون جدوى.

وستدرس محكمة الاستئناف الجمعة ما إذا كانت ستسقط قراراً أصدرته المحكمة الجزئية في ستوكهولم بشأن استمرار سريان أمر الاعتقال الصادر ضده.

ورفضت المحكمة الجزئية أيضاً رأياً من قبل مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي، وهي لجنة تضم خبراء قانون مستقلين بأن أسانج يخضع للاعتقال التعسفي.

وكانت الاكوادور قد منحت أسانج اللجوء، بعد أن قال إنه يخشى تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث أنه مطلوب هناك، فيما يتعلق بنشر موقع “ويكيليكس″ برقيات دبلوماسية في غاية السرية.