مسؤول ايراني: العلاقات بين طهران وموسكو تمضي في المسار الاستراتيجي

موسكو – د ب ا – قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية، حسين جابري انصاري، ان هناك تناغماً بين بلاده وروسيا في المنطقة، مؤكداً ان العلاقات بينهما تمضي في المسار الاستراتيجي في ضوء التفهم المشترك لقادة البلدين.

وفي مؤتمره الصحافي الذي عقده في موسكو، في ختام زيارته لها والتي استمرت ثلاثة أيام للبحث في ازمات الشرق الاوسط، قال جابري انصاري، ان طهران وموسكو لديهما مواقف مشتركة حول قضايا انهاء التدخل الأجنبي ومكافحة الارهاب والالتزام بالهدنة في سوريا واستئناف المفاوضات السورية، حسبما ذكرت الجمعة وكالة الأنباء الايرانية (إيرنا).

وحول محادثاته مع نائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي في شؤون الشرق الاوسط ميخائيل بوجدانوف قال، انه تم البحث في المحادثات التي استغرقت اربع ساعات حول قضايا اليمن والعراق والبحرين وفلسطين وليبيا وفي ضوء استراتيجية قادة البلدين فأننا نسعى لزيادة التناغم الإقليمي. . واكد مساعد الخارجية الإيرانية، ان ايران تعتبر المفاوضات السبيل الوحيد للخروج من ازمات الشرق الاوسط الراهنة وان نهج سياستها سيستمر في هذا المسار،

واضاف، ان المبدأ الضروري الآخر هو مكافحة الارهاب الذي تحول الى مشكلة كبرى للمنطقة والعالم كله واضحى عنصراً لتفاقم عدم الاستقرار.

وانتقد مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون العربية والأفريقية، سياسة بعض اللاعبين الذين يستخدمون الارهاب كأداة، واعتبرها سياسة خاطئة.

يذكر ان ايران وروسيا تدعمان بقوة حكومة الرئيس السوري بشار الاسد في قتالها ضد جماعات المعارضة المسلحة والتنظيمات الارهابية.