مورينيو يحذر لاعبيه قبل مواجهة واتفورد

لندن ـ حذر البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لاعبيه، من الأعذار بخصوص ضيق الوقت قبل مواجهة واتفورد الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البريميرليج.

وتلقى الشياطين الحمر، مفاجأة قاسية مساء الخميس، بالخسارة 0-1، أمام فينورد الهولندي، في مستهل مشوارهم في بطولة الدوري الأوروبي.

وقال مورينيو، خلال تصريحاته لصحيفة إكسبريس البريطانية “أعلم أننا سنلعب في منتصف يوم الأحد المقبل، ولعبنا في التاسعة مساء أمس الخميس، ولكننا محترفون”.

وأضاف “دعونا لا نصنع أي أعذار لمواجهة الأحد، لأنه علينا أن نخوض اللقاء”.

وختم البرتغالي حديثه بقوله “اللاعبون محترفون، وعليهم أن يكونوا في أفضل حالاتهم، وعليهم أن يكونوا أقوياء ذهنيا للعب مرة أخرى”.

ويسعى مورينيو، لتحقيق الفوز على واتفورد، من أجل إخماد ثورة الجماهير، بعد الخسارتين المتتاليتين أمام مانشستر سيتي في الديربي المحلي، وأمام فينورد على الصعيد الأوروبي.