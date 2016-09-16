نيمار يعترف بمفاوضات الرحيل عن برشلونة… ويكشف مثله الأعلى

مدريد ـ اعترف النجم البرازيلي نيمار مهاجم فريق برشلونة الإسباني بأنه سبق وتحدث مع عدد من الأندية خلال الفترة الماضية من أجل الرحيل عن برشلونة، لكنه في النهاية حسم أمره بالبقاء.

كما تحدث عن علاقته بميسي وسواريز ورؤيته حول المنتخب البرازيلي خلال الفترة الماضية وغيرها من الأمور التي تتعلق بمستقبله.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد ظهر اليوم بالكامب نو معقل برشلونة بحضور للإعلان عن عقد رعاية شركة جيليت الرائدة في عالم الحلاقة للفريق خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليصبح برشلونة أول نادي كرة قدم ترعاه الشركة حول العالم، بالإضافة إلى رعايتها للعديد من الكيانات والأحداث الرياضية، حسبما ذكر موقع “كووورة”.

وردا على سؤال حول حقيقة المفاوضات التي دارت بينه وبين باريس سان جيرمان اعترف نيمار قائلاً: “لم أتحدث مع باريس سان جيرمان فقط لكنني تحدثت مع آخرين وعقدت اجتماعات عدة وفي النهاية قررت البقاء في برشلونة لأنني سعيد هنا وأشعر وكأنني في بيتي”.

ورداً على قيمة المبالغ التي عرضت عليه قال: “حقيقة لا أحب أن أتحدث عن أرقام وما يهمني الآن هو بقائي في برشلونة لأنني أنتمي لهذا المكان”.

وعن بداية الفريق في الموسم الحالي قال نيمار: “أنا سعيد ببداية الفريق وأعتقد أننا سيكون لدينا موسم جيد، وهذا ما نتدرب ونعمل من أجله وما نريد أن نحققه”.

وعن قدرة ثلاثي MSNعلي تحطيم حاجز الأهداف الذي حققوه الموسم الماضي والبالغ 131 هدفا، قال النجم البرازيلي: “هذا الأمر يتطلب مجهودا كبيرا كي يتحقق، خاصة وأن هذا الرقم لم يتحقق بسهولة، لكن عندما نكون معا أعتقد أننا يمكننا تحقيق ذلك بمساعدة باقي الزملاء في الفريق”.

وفشل نيمار في تحقيق حلمه بالاحتفاظ بلقب دوري الأبطال الموسم الماضي، وحول هذا الأمر قال نيمار: “نعم هذا صحيح لم نحصد دوري الأبطال في الموسم الماضي لكننا الأفضل في العالم، كما أنها أيضا كانت سنة رائعة حققنا فيها الكثير، وبدأنا من الآن البحث عن تحقيق هذا الهدف بانطلاقة قوية في دوري المجموعات .. أعتقد أنه سيكون موسماً جيداً”.

كما تطرق الحديث عن منتخب البرازيل وتحقيقه ذهبية الاولمبياد تحت قيادته، وقال :” بالطبع أنا فخور جدا بتحقيق هذا الانجاز بمساعدة زملائي بالفريق خاصة وأن هذا اللقب جاء بعد معاناة كبيرة للكرة البرازيلية، والكل في الفريق ساهم في هذا الانجاز وليس نيمار فقط”.

وعن الأزمات المتتالية التي تعرضت الكرة البرازيلية في الآونة الأخيرة قال نجم برشلونة:” الكرة البرازيلية لم تفقد مكانتها لكننا مررنا بسنوات صعبة، فالبرازيل دائما لديها نجوم اصحاب مستوى مهاري عالي ولدينا هويتنا التي نحافظ عليها دائما، كما أن لدينا الآن مدرب لديه فكر عالي ومميز وسيكون للفريق شأن كبير مع هذا المدرب”.

وحول بدايته واحلامه في الطفولة، قال نيمار: “حلمي الأول الذي طالما راودني في سنوات الطفولة هو أن أمارس كرة القدم، وأن أكون رونالدينيو الجديد وأسير على خطاه باللعب في المنتخب واللعب في برشلونة وتحقيق نفس إنجازاته وهو بالفعل ما تحقق منه الكثير. أنا أعيش حلم كبير وأستمتع به في برشلونة فأنا لا أرى نفسي خارج هذا النادي”.

وعن مستقبله بعد اعتزال الكرة، وما إذا كان سيتجه للتدريب قال نيمار: “لا أتخيل نفسي إطلاقا مدربا في المستقبل هذا التصور لم يمر بعقلي قبل، ما سأفعله عقب الاعتزال هو أنني سأستمتع مع عائلتي بكل شيء”.

وأعرب نيمار عن أمله في أن يكون ضمن الثلاثة الأوائل المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، وقال: “سيكون من الصعب تحديد الأكثر حظا هذا العام. ميسي فاز بلقبي الدوري والكأس الملك، وكذلك كريستيانو رونالدو حقق بطولة هي الأهم، لكن في النهاية ميسي لا يحتاج للمشاركة في منافسة الكرة الذهبية، لأنه الأفضل وعليهم أن يمنحوها له دائماً”.

تطرق نيمار للحديث عن علاقته بميسي قائلا: “بالنسبة لي هو أفضل لاعب كرة قدم رأيته في حياتي، فنحن نفهم بعضنا البعض بشكل جيد للغاية، سواء كان هو أو سواريز″.