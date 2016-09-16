توقيف أربعة مشتبه بهم في تركيا بعد تهديدات ضد سفارات

انقرة – أ ف ب – أوردت وكالة انباء “الاناضول” االجمعة، ان السلطات التركية أوقفت ثلاثة اشخاص في انقرة ورابعاً في اسطنبول في اطار التحقيق حول تهديدات ضد سفارتي المانيا وبريطانيا.

وكانت السفارة البريطانية في انقرة أعلنت الخميس، انها “ستغلق ابوابها الجمعة 16 ايلول/سبتمبر لأسباب امنية”، دون اعطاء تفاصيل.

من جهتها، أعلنت السفارة الالمانية ان بعثاتها الدبلوماسية في تركيا “ستؤمن خدمات محدودة حتى الجمعة”، دون تفاصيل.

وأفادت صحيفة “بيلد” الواسعة الانتشار، ان البعثات والمدارس الالمانية كانت مغلقة في تركيا بسبب مخاوف من شن اعتداء محتمل.

وفتحت السلطات التركية تحقيقاً بعد معلومات استخباراتية بتهديد محتمل من قبل تنظيم الدولة الاسلامية، ضد بعثات دبلوماسية، بحسب وكالة “الاناضول”.

الا ان وزارة الداخلية التركية لفتت الى “عدم وجود ادلة بانتماء مشتبه بهم موقوفين الى منظمات ارهابية”، حسبما نقلت عنها وكالة “الاناضول”، وأوضحت ان عمليات التوقيف تمت قبل عيد الاضحى الاثنين.

أوضح السفير البريطاني الى تركيا ريتشارد مور في تغريدة ان قرار اغلاق السفارة كان “اجراء احتياطياً”.

وأضاف في تغريدته ان المسؤولين البريطانيين “ينسقون بشكل وثيق مع السلطات التركية” التي “تتخذ الاجراءات المؤاتية” ازاء التهديدات.

شهدت تركيا هذا العام عدة اعتداءات نسبت الى جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية او الى المتمردين الاكراد.