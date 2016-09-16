المرصد السوري: قصف تركي يستهدف تنظيم “الدولة” بريف حلب الشرقي

حلب - د ب أ – ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، أن طائرات حربية تركية نفذت ما لا يقل عن اربع غارات، على مناطق في قرية طعانة بريف حلب الشرقي، والخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ما أدى لسقوط جرحى.

وسقطت قذائف على مناطق في قريتي براجيدة وكفرجان بريف حلب الشمالي والخاضعة لسيطرة التنظيم.

ونقل المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، عن مصادر قولها إن القوات التركية أطلقت القذائف، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية، بينما قصف التنظيم أماكن في بلدة الراعي ومحيطها بريف حلب الشمالي الشرقي، دون معلومات عن الخسائر البشرية إلى الآن.

وأفاد المرصد أن قوات حرس الحدود التركي اعتدت على شابين اثنين من ريف مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، وخلال محاولتهما العبور إلى تركيا من ريف المدينة.