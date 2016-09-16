أولاند يدعو إلى إنشاء نظام دفاعي أوروبي من أجل بقاء الاتحاد

باريس - الأناضول – قال الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، الجمعة، إنه ينبغي على الإتحاد الأوروبي الحصول على وسائل الدفاع الذاتي في مواجهة التهديدات “الإرهابية”، ومعالجة مخاوف مواطنيه.

ودعا أولاند، في تصريحات لوسائل الإعلام، لدى وصوله إلى براتيسلافا بسلوفاكيا حيث تنطلق اليوم قمة أوروبية تاريخية، وفق مراقبين، حول مصير الإتحاد الأوروبي عقب استفتاء “بريكست” وخروج بريطانيا من المنظمة الأوروبية، إلى إقرار المزيد من الإجراءات الوقائية على المستوى الأوروبي، متحدّثاً عن وجود “استفهامات حول مستقبل أوروبا”.

وكان البريطانيون قد أيدوا خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في استفتاء أجري في 23 حزيران/ يونيو الماضي.

وأضاف أولاند أنه “لا يوجد اتّحاد إن لم يوجد دفاع عن القيم والمصالح”.

واستطرد بالقول، إنّ مستقبل الإتحاد هو “إما أن يقع حلّه (…) أو- عكس ذلك- هو الإرادة المشتركة لتقديم مشروع لأوروبا”، لافتاً إلى أنه ينبغي أن تعطي قمة براتيسلافا دفعاً جديداً للمشروع الأوروبي المهتزّ جراء الخروج البريطاني من الإتحاد.

وتابع: “لدينا هذه الإرادة من أجل أن تكون هناك أجندة بـ 3 مواضيع بسيطة، ليستعيد الأوروبيون ثقتهم في المشروع الأوروبي”، مشيراً إلى أن القمة ينبغي أن ترتكز على “مخطط براتيسلافا” وخارطة طريق من أجل “اختبار” خروج بريطانيا من الاتحاد.

وأوضح أولاند – كما سبق وأن فعل الخميس، في مؤتمر صحفي مشترك عقده بقصر الإليزيه في باريس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل-، أن قمة براتيسلافا ستتمحور حول 3 مواضيع أساسية، تتعلّق بحماية المستقبل والإعداد له، و”قدرة الإتحاد على أن يكون قوة عظمى على الصعيد الدولي”، وبثّ الأمل لدى الشباب.

وأضاف أن “الأوروبيين يريدون الحماية، حماية حدودهم ومصالحهم الإقتصادية (…)حماية قيمهم وثقافتهم”، مقدّرا أنه ينبغي على أوروبا أن “تكون قادرة على الدفاع عن نفسها بنفسها”.

وفي السياق نفسه، تساءل الرئيس الفرنسي قائلاً: “هل نريد أن يكون لنا وزن على مصير العالم؟ هل نحن قادرون على حماية أنفسنا، خصوصاً ضدّ الإرهاب؟ هل بإمكاننا العمل بطريقة تصبح معها قدراتنا العسكرية أكثر قوة؟”.

وأشار أولاند إلى أن فرنسا من جانبها “تبذل أكبر الجهود من أجل الدفاع الأوروبي”، غير “أنه لا يمكنها أن تكون لوحدها”.