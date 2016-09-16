مقتل 3 انتحاريين لدى محاولتهم التسلل الى قضاء الرطبة غربي العراق

الرمادي - د ب أ – قتلت القوات الامنية العراقية الجمعة ثلاثة انتحاريين حاولوا التسلل الى قضاء الرطبة غرب العراق.

وقال مصدر عسكري،لم يتم تسميته، إن “ثلاثة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة حاولوا الدخول الى قضاء الرطبة 380/ كيلومترا غرب بغداد/ مستهدفين القوات الامنية والمدنيين”.

وأضاف “ان القوات العراقية أطلقت النار عليهم، ما أسفر عن مقتلهم ومن ثم تفجير الأحزمة، بدون وقوع أصابات بشرية في صفوف القوات العراقية”.

وتابع المصدر ان “المقاتلات العراقية قصفت اليوم ايضا أبنية يتجمع فيها عناصر داعش، ما اسفر عن مقتل خمسة منهم وتدمير ثلاث بنايات ومركبتين من طراز بيك آب”.

وفي منطقة البوعيثة 110/كيلومترا غرب بغداد/ قال المصدر إن “تنظيم داعش قام بمهاجمة تجمع للجيش العراقي بالأسلحة المتوسطة والخفيفة ما اسفر عن مقتل جنديين عراقيين واصابة اثنين آخرين بجروح متوسطة وتم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج”.