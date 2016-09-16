بمراسم عسكرية.. مصر تتسلم “الميسترال” الثانية من فرنسا

القاهرة - الأناضول – تسلمت مصر، الجمعة، رسمياً حاملة الطائرات المروحية الثانية، من طراز ميسترال، التي تحمل اسم الرئيس الأسبق أنور السادات (رئيس راحل حكم مصر من 1970 حتى 1981)، خلال مراسم عسكرية شهدها مرفأ سان نازير، غربي فرنسا.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية المصرية “أ ش أ”، إن “الفريق أسامة ربيع، قائد القوات البحرية المصرية، الذي وصل الخميس، إلى فرنسا، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، رفع العلم المصري على السفينة إيذانا بانضمامها للبحرية المصرية وذلك بحضور قائد القوات البحرية الفرنسي، كريستوف براذوك”.

وحسب المصدر ذاته، “بدأت مراسم التسليم بقيام قائد القوات البحرية الفريق أسامة ربيع باستعراض حرس الشرف الفرنسي ثم عزف السلامين الجمهوريين لمصر وفرنسا، ثم تفقد الفريق أسامة ربيع الطوابق المختلفة للسفينة للوقوف على آخر الاستعدادات قبل إبحارها في غضون أيام نحو السواحل المصرية”.

وفي 23 يونيو/ حزيران الماضي، وصلت الإسكندرية (شمال مصر)، أول حاملة مروحيات “ميسترال” تسلمتها مصر من فرنسا، أطلقت القاهرة عليها اسم الرئيس الراحل “جمال عبد الناصر” (حكم البلاد من عام 1956 وحتى 1970).

ومن المنتظر أن تستقبل الإسكندرية، القطعة البحرية الثانية التي تحمل نفس مواصفات الحاملة الأولى “جمال عبد الناصر”، بعد أنهت التدريبات الخاصة بالطاقم، وإنهاء كافة الاختبارات اللازمة لها.

ووقّعت مصر وفرنسا، في تشرين أول/ أكتوبر 2015، صفقة شراء حاملتي مروحيات عسكرية من طراز “ميسترال”، في القصر الرئاسي المصري شرقي القاهرة، خلال زيارة رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس إلى الأخيرة.

وكانت فرنسا قد علّقت بيع حاملتي مروحيات ميسترال التي تعد من أكثر السفن المتطورة في العالم وتتميز بقدراتها الهجومية والبرمائية العالية، إلى روسيا، التي تقدمت بطلبية لشرائها، وذلك بسبب دور الأخيرة في الأزمة الأوكرانية، وقررت باريس بيعها إلى مصر بقيمة 950 مليون يورو.