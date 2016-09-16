استشهاد فلسطينيين اثنين لدى محاولاتهما دهس جنود اسرائيليين في الضفة الغربية

تل ابيب- د ب ا – استشهد فلسطينيان جراء اطلاق النار عليهما بدعوى محاولتهما دهس عدد من الجنود الاسرائيليين، بسيارة قرب مدخل مستوطنة كريات اربع في الضفة الغربية بعد ظهر الجمعة.

وذكرت صحيفة ” جيروزاليم بوست” انه لم يصب اي اسرائيليين في الحادث.

من جهة اخرى ، ذكرت وكالة” سما” الفلسطينية ان رجل وامرأة فلسطينية استشهدا بنيران قوات اسرائيلية انهمرت على سيارتهما قرب مدخل مستوطنة “كريات اربع″ في الخليل .

يأتي الحادث بعد قيام مجندة من حرس الحدود الاسرائيلي ظهر الجمعة، بقتل شخص اردني لدى محاولته تنفيذ إعتداء بسكين استهدف عدداً من أفراد الحرس قرب باب العامود بشرقي القدس.

يذكر ان اكثر 200 فلسطيني استشهدوا منذ بدء موجة توتر مستمرة مع إسرائيل مطلع تشرين اول /أكتوبر الماضي، أغلبهم بدعوى تنفيذهم أو محاولة تنفيذ عمليات طعن ودهس ضد جنود ومستوطنين إسرائيليين والآخرين خلال عمليات مداهمة للجيش الإسرائيلي.