تنظيم “ب ي د” يواصل رفع العلم الأمريكي فوق مبنيين في “تل أبيض” السورية

شانلي أورفا - الأناضول - يواصل مسلحو تنظيم “ب ي د” الجناح السوري لمنظمة “بي كا كا”، رفع العلم الأمريكي فوق مبنيين بمدينة “تل أبيض” السورية، يتواجد عدد كبير من أفراد التنظيم في أحدهما.

وأفاد مراسل “الأناضول” في ولاية “شانلي أورفا” التركية الحدودية مع سوريا، بأن علم الولايات المتحدة الذي رفعه مسلحو “ب ي د”، الخميس، لا يزال يرفرف فوق مبنى يقيم به عدد كبير من أفراد التنظيم في “تل أبيض”.

وأشار الى أنه من الممكن رؤية العلم، من قضاء أقجة قلعة في ولاية “شانلي أورفا”، لافتاً أنه تم الرفع العلم الأمريكي أيضاً فوق مبنى الجمارك عند مدخل المدينة السورية.

وسبق لمسلحي “ب ي د”، أن رفعوا الأعلام الأمريكية في محيط قرية “رافع″ شمال مدينة منبج السورية، في 2 سبتمبر/ أيلول الجاري. وتقول مصادر محلية، إن التنظيم يحتمي بالعلم الأمريكي.

وكان الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بيتر كوك، قال أمس، خلال مؤتمره الصحفي اليومي في مقر البنتاغون، إنه لم يشاهد الأخبار بخصوص تعليق مسلحي تنظيم “ب ي د” الامتداد السوري لمنظمة “بي كا كا”، العلم الأمريكي فوق مبنى يقيم فيه عدد كبير من عناصر التنظيم بمدينة تل أبيض السورية.

وأضاف المتحدث “قلنا لشركائنا في السابق، بعدم تعليق العلم الأمريكي من تلقاء أنفسهم”، مبيناً “لا علم لي بالحادث الأخير، إلا أنه لو كان هناك شيئ من هذا القبيل سنتحدث مع شركائنا”.

وأفاد مسؤول آخر في البنتاغون، عقب المؤتمر الصحفي، مفضلاً عدم نشر اسمه، “نقوم ببحث الموضوع″.

وكانت واشنطن قد وعدت أنقرة بأن “قوات سوريا الديمقراطية” (مدعومة أمريكياً، ويشكل مسلحو “ب ي د” عمودها الفقري) ستنسحب من المنطقة نحو شرق نهر “الفرات”، عقب الانتهاء من عملياتها ضد “الدولة الاسلامية”.