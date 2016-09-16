مقتل أربعة من طالبان واعتقال 12 على قيد الحياة خلال اشتباكات في قندوز الافغانية

قندوز - د ب أ – ذكر قائد شرطة إقليم قندوز الافغاني، أن أربعة من مسلحي طالبان قتلوا واعتقل 12 آخرون على قيد الحياة بالإقليم الذي يقع شمال البلاد، طبقاً لما ذكرته وكالة “باجوك” الافغانية للأنباء الجمعة.

وقال البريجادير جنرال محمد قاسم جانجالباج، إن اشتباكات وقعت بين طالبان وقوات الامن في منطقة “داشت اي ارشي” الليلة الماضية.

وأضاف أن أربعة متمردين قتلوا واعتقل 12 آخرين، خلال الاشتباك.

وتابع أنه من بين المتمردين القتلى الملا والي، وهو مسؤول اللجنة العسكرية لطالبان في منطقة “داشت إي آرشي”.

لكن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، قال إن قوات الامن لم تعتقل أو تقتل أياً من المقاتلين في منطقة “داشت إي آرشي”.