روسيا: الجيش السوري مستعد للانسحاب من طريق الكاستيلو

موسكو - رويترز – قالت وزارة الدفاع الروسية الجمعة، إن الضباط الروس الذين يراقبون وقف إطلاق النار قرب مدينة حلب أكدوا أن الجيش السوري مستعد للانسحاب من مواقع على طريق الكاستيلو بالتزامن مع انسحاب المعارضة.

وأضافت الوزارة في بيان “هناك فعلياً جانب واحد في حلب مستعد للمفاوضات والالتزام بوقف إطلاق النار وسحب القوات من ممر مساعدات الأمم المتحدة الإنسانية- إنه جيش الحكومة السورية.”

وقال إن الولايات المتحدة أخفقت في إثبات سيطرتها على مقاتلي المعارضة المعتدلة وإنه لا يزال من غير الواضح إن كانت تلك القوات ستلتزم بوقف إطلاق النار.