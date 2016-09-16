مسؤول لبناني يقول ان بلاده غير قادرة على تحمل المزيد من أعباء النازحين السوريين

بيروت - د ب أ – التقى وزير العمل اللبناني سجعان قزي، الجمعة، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن ، حيث ابلغها بعدم قدرة بلاده على تحمل المزيد من أعباء النازحين السوريين.

وقال مصدر رسمي لبناني إن قزي أبلغ لاسن خلال استقباله لها اليوم في مكتبه في الوزارة إن لبنان لم يعد قادراً على تحمل المزيد من أعباء النازحين السوريين، رغم المساعدات التي تصل إليه بشكل أو آخر.

وأضاف قزي “أنه بات من الضروري وضع حل فعلي وتنفيذي لهذا الموضوع″، معرباً عن تمنيه أن يتجاوب المجتمع الدولي في الأمم المتحدة مع موقف رئيس الحكومة تمام سلام وأن يقدم حلولاً حول كيفية إعادة النازحين السوريين الى سوريا، ولا يقتصر دوره على تقديم المال فقط.

وقال قزي ، بحسب المصدر إن “البحث تركز أيضاً على التعاون الثنائي بين الاتحاد الأوروبي ووزارة العمل حيث أطلقنا بالتعاون مع الاتحاد مشروع تعاون ثنائي للتدريب والحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج”.

وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي هو من يمول هذا المشروع، وثمة فريق في وزارة العمل يعمل عليه”.