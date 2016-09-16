رئيس الوزراء الأسترالي يحذر من “إقصاء” المسلمين في بلاده

ملبورن- الأناضول – حذر رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم بليغ تورنبول، سياسيين في الحكومة، والمعارضة الأسترالية من أن خطاباتهم التي يوجهون فيها اتهامات ضد المسلمين، ستكون فرصة بيد “المتطرفين”.

وأوضح تورنبول في تصريح لراديو “3 أي دبيليو”، الجمعة، أن تصريحات النائب عن حزبه ” جورج كريستنسن”، وتصريحات زعيمة حزب “الأمة الواحدة” الأسترالية المعارضة، “بولين هانسون” التي وجهوا فيها اتهامات ضد المسلمين، ستُكون فرصة مواتية لـ”المتطرفين”.

ووصف تورنبول تصريحات كريستنسن و هانسون بـ”المضرّة”، مبيناً أن إظهار جميع المسلمين كـ”بعبع″ سيخدم الجماعات “المتطرفة” في البلاد.

وأوضح تورنبول بالقول أن “اظهار جميع المسلمين كبعبع، أو محاولة ابعادهم أمر مضر، وإن قولهم (المسؤولين المذكورين) إن المسلمين ليسوا جزءاً من أستراليا، أو ينبغي ألا يكونوا جزءاً منها، هي نفس خطابات الجماعات المتطرفة ضد المسلمين”.

وكانت زعيمة حزب “الأمة الواحدة” الأسترالية المعارضة، “بولين هانسون”، قالت في خطاب لها في مجلس الشيوخ الأسترالي في وقت سابق، “إن أستراليا تواجه خطر الغرق بتواجد المسلمين الذين لا يتلائمون معنا ثقافياً و أيديولوجياً”.

في حين دعا كريستنسن النائب عن تحالف حزب الليبرالي الوطني، إلى تقييد استقبال اللاجئين القادمين من الدول التي “تشهد صراعات وتطرف”، مبيناً أن المهاجرين الذين قدموا إلى البلاد خلال السنوات الأخيرة “لا يحملون قيم أستراليا”.

وشدد رئيس الوزراء الأسترالي على أنه لا يتفق مع أراء السياسيين المذكورين، مشيراً الى أن “أستراليا هي من أنجح المجتمعات متعددة الثقافات في العالم، والمسلمين جزء من هذا المجتمع الناجح”.