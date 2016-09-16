مصدر بالمعارضة والمرصد: عسكريون أمريكيون دخلوا بلدة سورية وانسحبوا

بيروت- رويترز - قال مصدر كبير من المعارضة السورية، إن عدداً صغيراً من القوات الأمريكية دخل بلدة الراعي السورية قرب الحدود مع تركيا الجمعة، في إطار عمليات تنسيق الضربات الجوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف المصدر أن العسكريين الأمريكيين الذين تراوح عددهم بين خمسة وستة، اضطروا للانسحاب صوب الحدود التركية بعدما احتج مقاتلون سوريون على وجودهم في البلدة.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان الواقعة، وقال إن العسكريين الأمريكيين غادروا بلدة الراعي لكنهم ما زالوا داخل سوريا.

وقال مصدر كبير بالمعارضة السورية ان القوات الأمريكية انسحبت من بلدة الراعي وعادت لتركيا بعد احتجاج المقاتلين على وجودها .