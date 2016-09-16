بوتين: تسريب معلومات طبية عن عدد من الرياضيين يطرح الكثير من التساؤلات

موسكو - رويترز – نقلت وكالة تاس للأنباء عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قوله إن تسريب قراصنة لسجلات من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تضم معلومات طبية، عن عدد من الرياضيين يطرح الكثير من التساؤلات.

وأضافت الوكالة نقلاً عن بوتين، “هذا يثير الكثير من التساؤلات. يبدو كما لو ان رياضيين أصحاء يتعاطون منشطات بشكل قانوني وهو ما يحظر على غيرهم.”

وذكرت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات يوم الأربعاء الماضي، ان مجموعة من قراصنة الانترنت الروس قاموا بتسريب مجموعة جديدة من البيانات الخاصة برياضيين.