الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني في الخليل

الخليل - الأناضول – أفاد شهود عيان، أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار مساء الجمعة، على شاب فلسطيني، في البلدة القديمة من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، بعد ساعات من قتله شاب في المدينة ذاتها، ومواطن أردني في القدس.

وقال الشهود، إن شاباً فلسطينياً أصيب بعدة رصاصات أطلقها جنود من الجيش الإسرائيلي عليه في حي “تل الرميدة”، دون معرفة طبيعة الإصابة.

وأضاف الشهود أن الجيش أغلق الموقع ومنع المواطنين من الوصول للمصاب لتقديم الاسعافات له.

ولم يرد من الجانبين الرسميين الإسرائيلي أو الفلسطيني، أية بيانات بخصوص الواقعة.

وفي وقت سابق اليوم، قتل الجيش الإسرائيلي، مواطناً فلسطينياً، وأصاب فتاة قرب الخليل، بزعم محاولتهما تنفيذه عملية “دهس″ ضد مجموعة من المستوطنيين، كما أقدم على قتل أردنياً في مدينة القدس، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن ضد أحد عناصر الشرطة.