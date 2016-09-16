موسكو تعلن استعدادها لتمديد الهدنة في سوريا 72 ساعة

موسكو - أ ف ب – أبدت روسيا استعدادها لتمديد الهدنة في سوريا 72 ساعة، رغم “العديد من الانتهاكات” لوقف اطلاق النار الذي تفاوضت عليه موسكو وواشنطن، كما أعلن الجمعة المسؤول الكبير في هيئة الاركان الروسية الجنرال فيكتور بوزنيخير.

وقال الجنرال بوزنيخير في تصريح بثه التلفزيون الروسي، “نحن مستعدون لتمديد الهدنة 72 ساعة اضافية” داعياً في الوقت نفسه الولايات المتحدة الى اتخاذ “اجراءات حاسمة” لكي تحترم فصائل المعارضة السورية وقف اطلاق النار الساري منذ مساء الاثنين ومدد الاربعاء 48 ساعة.